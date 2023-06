DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft QIAGEN NV auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen nach einem Gespräch mit Finanzvorstand Roland Sackers auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs bestätigte außerdem in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein Kursziel von 62 US-Dollar. Die Ziele für das zweite Quartal und das Gesamtjahr des Diagnostikspezialisten und Labordienstleisters seien bestätigt worden. Das Jahresumsatzziel könnte sich jedoch, nicht zuletzt angesichts eines schnelleren Abbaus des Covid-Geschäfts, als inzwischen schwerer erreichbar erweisen./ck/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2023 / 06:47 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Qiagen Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 41,78EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m