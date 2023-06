JPMORGAN stuft DEUTSCHE POST AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Underweight" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Analyst Samuel Bland aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Annahmen über die Auswirkung einer möglichen Übernahme der zur Deutschen Bahn gehörenden Logistikdienstleistungstochter Schenker durch den deutschen Logistikkonzern oder den dänischen Konzern DVS. An seiner Einschätzung seit Januar habe sich nicht allzu geändert und beide Konzerne hätten ihr Interesse bekräftigt, sofern die Bedingungen angemessen seien. Bland zufolge ist DSV der "natürliche Käufer", zumal Fusionen und Übernahmen für die Anlagestory der Deutschen Post nicht von zentraler Bedeutung seien./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2023 / 18:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Post Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,66 % und einem Kurs von 42,83EUR gehandelt.



