Tradingchance BASF-Calls mit 94%-Chance bei Kurserholung auf 46 Euro

Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 46 Euro erholen, wo sie zuletzt am 16.6.23 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte lohnen.

Nach ihrem guten Start in das Jahr 2023, der Anfang Februar bei einem 52-Wochenhoch bei 54,02 Euro sein vorläufiges Hoch fand, geriet die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) deutlich unter Druck. Zuletzt nahm der Kursrückgang wegen der Gewinnwarnung von Lanxess und der anhaltenden Konjunktursorgen weiter Tempo auf. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte die BASF-Aktie bei 42,10 Euro. Da die Bewertungen der zyklischen Chemiewerte nach den jüngsten Kursrückgängen bereits als günstig angesehen werden, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 75 Euro Bernstein Research) ihre Kauf- oder Halteempfehlungen für die BASF-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 46 Euro erholen, wo sie zuletzt am 16.6.23 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte lohnen. Call-Optionsschein mit Basispreis bei 43 Euro Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die BASF-Aktie mit Basispreis bei 43 Euro, Bewertungstag 15.9.23, BV 0,1, ISIN: DE000MD8XCM6, wurde beim BASF-Aktienkurs von 42,10 Euro mit 0,186 – 0,196 Euro gehandelt. Wenn sich die BASF-Aktie in spätestens einem Monat auf 46 Euro erholt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,38 Euro (+94 Prozent) erhöhen. Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 38,172 Euro Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 38,172 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HG5TVZ6, wurde beim Aktienkurs von 42,10 Euro mit 0,40 – 0,41 Euro quotiert. Bei einem Kursanstieg der BASF-Aktie auf 46 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,78 Euro (+90 Prozent) steigern. Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 36,076 Euro Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 36,076 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DW3NBT3, wurde beim Aktienkurs von 42,10 Euro mit 0,61 – 0,62 Euro taxiert. Kann sich die BASF-Aktie auf 46 Euro erhöhen, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,99 Euro (+60 Prozent) ansteigen. Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BASF-Aktien oder von Hebelprodukten auf BASF-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.