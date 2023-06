3M investiert rund 140 Millionen Euro in die Weiterentwicklung von biopharmazeutischer Filtrationstechnologie in Europa

Neuss (ots) - Um zusätzliche Kapazitäten für die biotechnologische Produktion in Europa zu schaffen wird 3M 133 Millionen Euro investieren. Damit sollen Kapazitäten erweitert werden, um die biotechnologische Produktion besser zu unterstützen. Dieser Bereich des Gesundheitswesens entwickelt bahnbrechende Therapien für Patienten.



Laut dem 3M State of Science Index 2023 sehen 82 Prozent der Europäer einen klaren Zusammenhang zwischen der Wissenschaft und ihrem positiven Einfluss auf ihr Leben. Aus diesem Grund investiert 3M kontinuierlich in wissenschaftliche Technologien und Innovationen, um die Resilienz der Gesellschaft zu steigern und das Leben der Menschen besser zu machen. Die gegenwärtige Investition umfasst Verbesserungen von Anlagen und Ausrüstungen sowie die Schaffung von 60 Vollzeitarbeitsplätzen in den 3M-Produktionsstätten in Europa.