Bitcoin deutlich erholt - Institutionelle erhöhen Engagement im Kryptobereich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das anziehende Interesse institutioneller Investoren an dem Bitcoin hat den Kurs der Digitalwährung am Mittwoch weiter beflügelt. Nach dem deutlichen Anstieg am Dienstag übersprang der Kurs der ältesten und nach Marktwert größten Kryptoanlage nun auf der Handelsplattform Bitfinex kurz die runde Marke von 29 000 Dollar. Damit bewegt sich der Bitcoin wieder auf dem Niveau von Anfang Mai.

Auch andere viel beachtete Kryptowährungen wie Ethereum oder Cardano zogen deutlich an. Als jüngster Antrieb für die Branche erwiesen sich Meldungen, dass wichtige Akteure aus der traditionellen Finanzbranche weiter in den Bereich der Kryptowährungen vordringen. So gründeten unter anderem das Wertpapierhaus Charles Schwab und eine Tochtergesellschaft der Fondsgesellschaft Fidelity eine neue Börse für Digitalwährungen. Zudem haben der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock und der Anbieter börsengehandelter Fonds (ETF) WisdomTree in den USA jüngst die Einführung von Bitcoin-ETFs beantragt.