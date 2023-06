--------------------------------------------------------------

- Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten wechseln zu preiswerterenAlternativen oder verzichten gänzlich auf bestimmte Produktgruppen- Knapp 60 Prozent beschreiben ihre Ernährungsweise entweder als sparsam odergesund- Gute Planung ist alles: Die Mehrheit der Befragten setzt sich gezielt mitLebensmitteln auseinander - einschließlich einkommensstarker HaushalteÜber die Hälfte der Deutschen schätzt ihre eigene finanzielle Situation derzeitschlechter ein als im Vorjahr. Wie die April-Daten des "Global Consumer PulseSurvey" von Deloitte zeigen, hat der eingetrübte wirtschaftliche Ausblick auchAuswirkungen auf die Ernährungsgewohnheiten vieler Verbraucherinnen undVerbraucher: Ein Drittel der Befragten hat zuletzt gleich mehrereVerhaltensweisen gezeigt, die auf finanziellen Stress beim Lebensmitteleinkaufhindeuten - vom Kompromiss bei der Produktauswahl bin hin zum komplettenVerzicht.So berichten 38 Prozent, in jüngerer Vergangenheit eher zu günstigen Zutatengegriffen zu haben. Bei 37 Prozent sind anstelle des Markenproduktshauptsächlich preiswertere Eigenmarken im Einkaufswagen gelandet. Besonderseinschneidend: Ein Viertel der Befragten hat bereits ganze Produktgruppen vomSpeiseplan gestrichen und sich bei der Einkaufstour auf Grundnahrungsmittelbeschränkt. Wiederum 44 Prozent gaben an, nicht zu viele Lebensmittel gekauft zuhaben, die später weggeworfen werden könnten."Pandemie, Kriege und Naturkatastrophen haben in den letzten Jahren deutlich vorAugen geführt, wie schnell und dauerhaft sich Krisen auch bei Lebensmitteln inhöheren Preisen niederschlagen können", so Egbert Wege, Lead Partner Retail,Wholesale & Distribution bei Deloitte. "Die Ergebnisse unserer aktuellen Umfragedeuten darauf hin, dass zahlreiche Verbraucherinnen und Verbraucher trotzjüngerer Rabattoffensiven bei einzelnen Warengruppen weiterhin finanziell zukämpfen haben. Sensibilität und Umsicht bei der Preisgestaltung sollten fürHändler darum nach wie vor oberste Handlungsmaxime sein."Das Essverhalten der Deutschen: die Sparsamen vs. die GesundenFür viele Deutsche steht ohnehin eine Ernährungsweise im Vordergrund, die inerster Linie den Geldbeutel entlastet: Die verhältnismäßig größte Gruppe (35%)beschreibt sich im Umgang mit Lebensmitteln als sparsam - und setzt aufgünstige, einfache Mahlzeiten, um ihr begrenztes Budget nicht zu sprengen. Miteinem Anteil von 15 Prozent an den monatlichen Gesamtausgaben für Lebensmittel