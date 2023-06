Norderstedt (ots) - Immer mehr Unternehmen setzen auf Digitalisierung und

Automatisierung - nicht zuletzt aus Kostengründen. Doch wer das volle Potenzial

einer solchen effizienten Wertschöpfung heben möchte, muss parallel auch für die

entsprechende Konnektivität sorgen. Private 5G-Netze sind eine

Schlüsseltechnologie, um Maschinen, Werkzeuge, Produkte und Menschen sicher zu

vernetzen und gleichzeitig die Kosten zu senken.



Damit die digitale Transformation gelingt und insbesondere auch der Mittelstand

die damit verbundenen Effizienzpotenziale voll ausschöpfen kann, müssen sich

Unternehmen rechtzeitig Gedanken über eine sichere und leistungsstarke

Kommunikation in Echtzeit machen. "Bei einer großen Anzahl vernetzter Maschinen,

Werkzeuge, Produkte und Menschen stoßen kabelgebundene Netzwerke wirtschaftlich

an ihre Grenzen", sagt Dr. Claudius Noack, IT-Consultant bei Lufthansa Industry

Solutions (LHIND). "Zudem müssen sich Unternehmen entscheiden, ob sie

sicherheitsrelevante Informationen wirklich über die eigenen Unternehmensgrenzen

hinaus übertragen wollen. Mit dem 5G-Mobilfunkstandard und privat betriebenen

Netzwerken steht auf jeden Fall eine leistungsstarke und sichere Alternative zur

Verfügung."





Bei großen Hallen und Freiflächen besser auf das eigene 5G-Netz statt WLANsetzen"Ein privates 5G-Netzwerk, ein sogenanntes Campusnetz, wird speziell für dieindividuellen Anforderungen eines Unternehmens eingerichtet", erklärt5G-Spezialist Noack. "Es erfüllt höchste Ansprüche an Bandbreite, Latenzzeit,Zuverlässigkeit und Sicherheit." LHIND berät Unternehmen beim Aufbau und bei derImplementierung solcher Netze. Unter anderem haben die 5G-Experten für dieLufthansa Technik ein Campusnetz entwickelt und installiert. Das 5G-Netzwerkwird dort für visuelle Triebwerksinspektionen, sogenannte Virtual TableInspections, eingesetzt. Dank der modernen Technologie kann der Kunde über einenstabilen, hochauflösenden Videostream an der Inspektion teilnehmen, statt vorOrt sein zu müssen."Für smarte Anwendungen insbesondere in großen Hallen ab 3000 Quadratmetern undauf Freiflächen sind 5G-Funkverbindungen besser geeignet als ein WLAN, da siezuverlässiger sind und garantiert kurze Reaktionszeiten bieten", soIT-Consultant Noack. In welchen weiteren Bereichen 5G eine Schlüsseltechnologieist, um die Digitalisierung voranzutreiben und was bei der Implementierung zubeachten ist, beschreibt das Whitepaper "Private 5G-Netze in Unternehmen:schnell, sicher, zuverlässig".Das Whitepaper kann kostenlos heruntergeladen (https://www.lufthansa-industry-solutions.com/de-de/newsroom-downloads/news/whitepaper-mit-einem-campusnetzwerk-zum-vernetzten-unternehmen?gad=1&gclid=Cj0KCQjwsIejBhDOARIsANYqkD0yCFxDFUlX3GB38-ZeclIHSA8W0738EJFjBsJYp-lKtF87iFS_LtYaAqwxEALw_wcB) werden.Herstellerunabhängige Beratung ermöglicht maßgeschneiderte LösungenIm Laufe des Jahres werden zudem weitere Endgeräte speziell für privates 5G aufden Markt kommen. "Das ist ein echter Durchbruch für die Technologie und einStartschuss insbesondere für mittelständische Unternehmen, auf den 5G-Zugaufzuspringen", sagt LHIND-Berater Noack. Die 5G-Experten von LHIND beratenUnternehmen dabei stets herstellerunabhängig. Vor Ort im Unternehmen analysierensie zunächst, ob 5G die geeignete Technologie ist, um die individuellenKonnektivitätsprobleme des Kunden zu lösen. Gemeinsam mit dem Kunden überlegendie Berater anschließend, wie das Netzwerk gestaltet werden kann, um dieAnforderungen des Unternehmens maßgeschneidert zu erfüllen. Entscheidet sich derKunde für ein privates 5G-Netzwerk, unterstützt LHIND beim Aufbau, angefangenvon der Beantragung der Frequenz bis hin zur Auswahl der geeignetenNetzwerktechnik und Geräte. Claudius Noack: "Durch unsere langjährige Erfahrungmit dem Thema 5G und den bereits erfolgreich installierten Campusnetzen könnenwir für jeden Kunden eine individuelle Roadmap erstellen, um ihnschnellstmöglich mit 5G zu versorgen und den gewünschten Mehrwert zu erzielen."Über Lufthansa Industry SolutionsLufthansa Industry Solutions ist ein Dienstleistungsunternehmen für IT-Beratungund Systemintegration. Die Lufthansa-Tochter unterstützt ihre Kunden bei derdigitalen Transformation ihrer Unternehmen. Die Kundenbasis umfasst sowohlGesellschaften innerhalb des Lufthansa-Konzerns als auch mehr als 300Unternehmen in unterschiedlichen Branchen. Das Unternehmen mit Hauptsitz inNorderstedt beschäftigt über 2.300 Mitarbeitende in mehreren Niederlassungen inDeutschland, Albanien, der Schweiz und den USA.Kontakt:Ute MiszewskiTel.: +49 151 589 20715E-Mail: mailto:ute.miszewski@lhind.dlh.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/128057/5539416OTS: Lufthansa Industry Solutions