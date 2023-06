Mediso erhält FDA-Zulassung für nuklearmedizinische Bildverarbeitungssoftware InterView(TM)

Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) - Mediso (https://mediso.com/) hat die

Freigabe der Food and Drug Administration (FDA) für die multimodale

(PET/SPECT/MRT/CT) Bildverarbeitungs- und Befundungssoftware InterView(TM)

FUSION und InterView (https://mediso.com/global/en/product/interview-processing-

workstation/interview-xp-processing-software) (TM) XP bekannt gegeben, die

speziell für Arbeitsabläufe in der Nuklearmedizin und der molekularen Bildgebung

entwickelt ist.



Die herstellerunabhängige InterView(TM) Software bietet eine Komplettlösung für

die Bildvisualisierung, Nachbearbeitung und Befundung, welche speziell für die

Arbeitsroutinen in der Nuklearmedizin und der molekularen Bildgebung entwickelt

ist. Vordefinierte Workflows und spezialisierte Tools decken die gängigsten

nuklearmedizinischen Fragestellungen ab, darunter Knochen, Herz, zentrales

Nervensystem, Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Niere, Leber, Verdauungssystem und

Lunge. Schnelle und standardisierte Befund- und Berichterstellung, ist für alle

nuklearmedizinischen Verfahren möglich. Die Software verbessert die Qualität der

SPECT-Bilder durch eine iterative Rekonstruktion und erreicht mit der

Tera-Tomo(TM) SPECT-Rekonstruktions-Engine eine absolute Quantifizierung, welche

eine schnelle und exakte personalisierte Dosimetrie ermöglicht. Darüber hinaus

verfügt die Software über eine Reihe von hochmodernen Modulen zur Verbesserung

der klinischen und präklinischen Forschung, wie z. B. einer automatischen

Läsionserkennung, automatischen Segmentierung und eine Rauschunterdrückung. Die

InterView(TM) Software lässt sich nahtlos in jedes Krankenhausinformationssystem

integrieren, das entweder auf einer eigenständigen Workstation oder auf einem

physischen oder virtuellen Server läuft.