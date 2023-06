WELTSTAR STORMZY WIRD FANS AUF VIRTUELLER BÜHNE GEMEINSAM MIT ROCKSTAR ENERGY DRINK® BEGEISTERN

Dublin (ots/PRNewswire) - Bei einer Reihe mitreißender digitaler Konzerte

anlässlich der Einführung der neuen globalen "Press Play"-Plattform von Rockstar

Energy wird Stormzy eine Riege internationaler Stars anführen.



Rockstar Energy Drink® kündigt heute ein revolutionäres digitales

In-App-Konzerterlebnis an, das in Zusammenarbeit mit einem internationalen

Line-up von reichweitenstarken Künstlern entstanden ist. Der weltbekannte

Künstler Stormzy wird auf der Hauptbühne seine größten Hits aus seinem aktuellen

Nummer-1-Album "This is What I Mean" darbieten. In Deutschland, Frankreich und

Polen werden lokale Stars die Bühne erobern.