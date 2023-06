Kindernothilfe-Jahresbericht 2022: Ukraine-Krieg stellt globale Arbeit vor Herausforderungen

Duisburg (ots) - Die Kindernothilfe verzeichnete im vergangenen Jahr Erträge auf einem Rekordniveau von 72,3 Millionen Euro. Gegenüber 2021 ist das ein Plus von 6,3 Millionen Euro (plus 4,6 Prozent) und das zweitbeste Ergebnis der Organisation überhaupt. Das Spendenwachstum von 3,5 Prozent ist dabei vor allem auf die Unterstützungsbereitschaft im Kontext des Ukrainekrieges zurückzuführen: "Die Auswirkungen des Krieges sind auf der ganzen Welt spürbar. Unser Auftrag 2022 war es zum einen, die ukrainischen Kinder und ihre Familien so gut es geht aufzufangen, und zum anderen, die globalen Folgen abzufedern", so Kindernothilfe-Vorstandsvorsitzende Katrin Weidemann.



"Ukrainische Mädchen und Jungen - egal ob in der Heimat oder auf der Flucht - leiden täglich unter diesem Krieg. Die Last des Konfliktes liegt auf ihren Schultern, und es ist unsere Aufgabe, das Gewicht zu erleichtern", mahnt die ukrainische Programm-Direktorin Lana Solapanova vom Kindernothilfe-Partner "Myrne Nebo" aus Charkiw. Die Kindernothilfe leistete 2022 Soforthilfe für geflüchtete Kinder und ihre Familien, verteilte Nahrung sowie Medikamente und organisierte psychosoziale Unterstützung. Gemeinsam mit den Partnern wurden Freizeitaktivitäten sowie Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche geschaffen und Sprachkurse organisiert. "Es war ein Kraftakt, aber wir konnten im vergangenen Jahr knapp 20.000 Mädchen und Jungen in der Ukraine, der Republik Moldau und in Rumänien mit unserer Arbeit erreichen", so Kindernothilfe-Vorstandsvorsitzende Katrin Weidemann.