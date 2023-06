RISE Highspeed-Konnektor erhält gematik-Zulassung für Friendly User Tests

Wien (ots) - RISE bringt als Hersteller die Zukunft des Konnektors (HSK) ins

Feld gemeinsam mit Krankenhäusern und weiteren Partnern



Der Highspeed-Konnektor vereinfacht vieles und ist der nächste Schritt zur TI

2.0. Der Technologie-Antreiber und -Hersteller RISE erhält als

Konnektor-Hersteller die Zulassung der gematik für die Durchführung von Friendly

User Tests des RISE Highspeed-Konnektor (HSK). Mit dem Highspeed-Konnektor ist

der Weg frei für eine performantere, sicherere, skalierbarere Anbindung an die

Telematikinfrastruktur für Krankenhäuser und niedergelassene Leistungserbringer.

Im Rahmen des Friendly User Tests sammelt RISE derzeit gemeinsam mit

Feldpartnern und Krankenhäusern die Erfahrung in realer Umgebung, um zügig und

parallel zur vollständigen Zulassung den breiten Rollout zu beschleunigen.



Der Highspeed-Konnektor (HSK) ist weit mehr als eine neue Version des

Konnektors. Ein Dienst kann eingespart werden, der Konnektor wandert endgültig

ins Backend und verschwindet z.B. aus der Praxis, der HSK ist die ganz nahe

Vorstufe zum TI-Gateway bzw. deren wichtigster Teil. Erste physische Chipkarten

werden beim HSK virtualisiert. In zukünftigen Versionen werden auch SMC-Bs als

virtuelle Identitäten im Highspeed-Konnektor abgebildet. Dies erhöht schließlich

Flexibilität und Leistungsfähigkeit der Anbindung an die TI enorm.