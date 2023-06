Protest der Pflegekräfte - Experte verrät, was sich das Personal wirklich von Unternehmen wünscht und wie man sie glücklich macht (FOTO)

Köln (ots) - Der Pflegenotstand wird immer gravierender. Nachdem es kürzlich

bereits in Berlin zu Demonstrationen gekommen war, machten Pflegekräfte nun auch

in Ludwigsburg ihrem Ärger über die weiterhin schlechten Arbeitsbedingungen

Luft. Gemeinsam mit zahlreichen Heimbewohnern bildeten Mitarbeiter aus 26

Einrichtungen in der Innenstadt eine Menschenkette und verliehen ihren

Forderungen nach Entlastung auf diese Weise Ausdruck.



"Noch immer haben viele Unternehmen nicht verstanden, was ihr Personal wirklich

von ihnen erwartet - wenn sie sich nicht bald mit ihren Wünschen und

Bedürfnissen auseinandersetzen, rennen ihnen auch die letzten Mitarbeiter

davon", sagt Martin Recht. Er berät deutschlandweit Kliniken bei der

Personalfindung und weiß, wie sie einerseits vorhandene Mitarbeiter

zufriedenstellen und andererseits potenzielle Bewerber im Bewerbungsprozess für

sich begeistern. Worauf es dabei im Besonderen ankommt und wie man Pflegekräfte

mit optimalen Bewerbungsprozessen begeistert, erklärt er im folgenden Beitrag.





Was Fachkräfte von den Krankenhäusern erwartenViele Kliniken und Krankenhäuser befinden sich in einer schwierigen Situation.Einerseits wird es für sie durch den Fachkräftemangel immer schwieriger, offeneStellen zeitnah zu besetzen, andererseits sind die verbliebenen Mitarbeiterwegen Mangels an Personal überlastet und fallen immer öfter aus. In der erstenAnalyse innerhalb einer "Recruiting-Anamnese" ergibt sich dann oft, dass diePersonalverantwortlichen zwar durchaus schon ihre Recruiting-Bemühungenverstärkt haben. Allerdings sind die getroffenen Maßnahmen oft nicht mehr aufder Höhe der Zeit.Dabei sollten sich die Kliniken bewusst machen, dass sich der Arbeitsmarktgrundlegend gewandelt hat. Es mangelt an allen Enden an Personal - dieverfügbaren Fachkräfte sind daher allesamt bereits in einer festen Anstellungund nicht aktiv auf der Suche nach einem neuen Job. Mit veralteten Maßnahmen wieAnzeigen in Printmedien, Rundfunk oder Plakaten können Krankenhäuser diegeeigneten Kandidaten gar nicht mehr erreichen. Zudem werden sich nur sehrwenige potenzielle Interessenten die Stellenanzeigen oder die Website desUnternehmens überhaupt ansehen.Daher muss es heute vor allem darum gehen, bei den Arbeitnehmern eineWechselmotivation zu schaffen und diese wechselwilligen Kandidaten vom eigenenUnternehmen zu begeistern. Dabei sollte das gesamte Recruiting vom eigenenKarriereportal bis hin zum optimalen Bewerbermanagementsystem professionellaufgesetzt werden. Ein einfacher, hürdenfreier und transparenterBewerbungsprozess ist dazu besonders wichtig. Viele Unternehmen setzen in ihren