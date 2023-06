KARLSRUHE (dpa-AFX) - Mieter haben zwar grundsätzlich das Recht, in ihrer Wohnung in Ruhe gelassen zu werden - sie sind aber ebenso in der Pflicht, bei begründetem Anlass Zutritt zu gewähren. Das bekräftigte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss. Demnach muss der Mieter nach Ankündigung eine Besichtigung der Räume zulassen, wenn der Besitzer die Wohnung zum Beispiel verkaufen und Interessenten zeigen möchte.

