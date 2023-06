Kündigungen werden zur Kostenfalle - CFO verrät, warum Entlassungen in Krisenzeiten nicht immer die beste Lösung sind (FOTO)

Hannover (ots) - In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit ist die Versuchung für

Unternehmen oft groß, ihre Kosten durch Entlassungen zu senken. Sie sehen im

Personalabbau eine schnelle und effektive Lösung, um sich der Krise zu stellen.

Doch ist diese Strategie tatsächlich richtig?



"Erstmal sind Kündigungen ziemlich teuer: Klagen, Abfindungen oder

Freistellungen kosten ordentlich. Kündigungen schaden außerdem nicht nur der

Reputation des Unternehmens, sie führen auch zu Wissensverlust, geringerem

Mitarbeiterengagement und einem Rückgang der Innovationskraft", erklärt Robert

Giebenrath. Er betreut über 100 Wachstumsunternehmen aus dem Mittelstand und

weiß, wie in Krisenzeiten wirklich gehandelt werden sollte. In diesem

Gastartikel verrät er daher, warum Entlassungen in Krisenzeiten nicht immer die

beste Lösung sind und wie Unternehmen stattdessen handeln sollten.