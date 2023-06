Cipher Neutron, Partner von dynaCERT, unterzeichnet Absichtserklärung mit Technomak hinsichtlich Vermarktung von AEM Green Hydrogen Electrolysers

Toronto (Ontario) – 21. Juni 2023 / IRW-Press / – (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FRA: DMJ) dynaCERT Inc. („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) und dessen AEM Green Electrolyser-Partner, Cipher Neutron Inc. („Cipher Neutron“, „CN“), freuen sich gemeinsam bekannt zu geben, dass Cipher Neutron eine bedeutsame Absichtserklärung mit Technomak Process Systems FZC („Technomak“) unterzeichnet hat. Die Absichtserklärung sieht vor, dass Cipher Neutron hochmoderne AEM Green Electrolysers zur Herstellung von grünem Wasserstoff für die eigenen Anlagen von Technomak und jene seiner Kunden auf globaler Basis herstellen wird.

Dominante Industriebeteiligung von Technomak

Technomak ist ein führender Anbieter von Onshore- und Offshore-Windkraftanlagen und Turbinentechnologien. Technomak plant, die AEM Green Electrolysers von Cipher Neutron einzusetzen, die zu 100 % PFAS-frei (frei von gefährlichen Polyfluoralkylen oder anderen Chemikalien) und zu 100 % PGM-frei (frei von treibhausgasintensiven Platingruppenmetallen) sind, um die Energiewende in Richtung Klimaneutralität zu ermöglichen. Technomak beliefert renommierte Kunden weltweit, einschließlich Saudi Aramco, Rio Tinto, ONGC of India, BP, SNC Lavalin, GE Power, Maersk Oil, Honeywell, Alstom, Hitachi Zosen Innova, Larsen & Toubro, Samsung, Petrofac, Siemens und viele mehr. Siehe: https://www.technomak.com/

Öl- und Gasbranche

Technomak plant, seine bestehenden Öl- und Gaskunden anzusprechen, um es ihnen zu ermöglichen, ihren Verbrauch von grauem Wasserstoff durch THG-freien grünen Wasserstoff zu ersetzen. Als bedeutsamer Zulieferer für vorgelagerte Betreiber bietet Technomak Technik- und Konstruktionsdienstleistungen sowie Pump- und Kompressorstationen für Rohöl- und Erdgaspipelines an. Die langjährige Erfahrung und das umfassende Know-how von Technomak werden einen reibungslosen Einstieg der AEM Green Electrolysers von Cipher Neutron in die Öl- und Gasindustrie ermöglichen. Häufige Anwendungen von grünem Wasserstoff in der Öl- und Gasindustrie sind Hydrierung, Hydrocracking und Ölraffination.

Versorgungsmarkt

Technomak bietet umfassende Lösungen für die Stromverteilung und das Energiemanagement und arbeitet mit den lokalen Behörden in der Region des Nahen Ostens zusammen, um Energielösungen zu konzipieren und zu liefern. Die Präsenz von Technomak in der Energiewirtschaft in Verbindung mit den AEM Green Electrolysers von Cipher Neutron soll eine zentrale Rolle bei der Umstellung zahlreicher Energieversorgungsunternehmen auf grüne Wasserstofflösungen spielen.

Sadaat Hussain, Sales & Business Development Direktor von Technomak, sagte: „Cipher Neutron ist ein führender internationaler Entwickler von modernen AEM Green Electrolysers und eignet sich hervorragend für eine Partnerschaft mit Technomak. Unsere internationalen Kunden verlangen nachhaltige Lösungen, die weltweit eingesetzt werden können, und nach einer ausführlichen Kaufprüfung bieten wir bei Technomak daher die besten verfügbaren grünen Lösungen an, wie etwa jene, die von Cipher Neutron bereitgestellt werden.“

Gurjant Randhawa, President und CEO von Cipher Neutron, sagte: „Technomak ist ein weltbekanntes multinationales Unternehmen mit strategischem Sitz in Dubai, das eine Welt des grünen Wasserstoffs fördert. Zusammen mit unseren Fortschritten bei den AEM Green Electrolysers, die eine effiziente und erschwingliche Quelle für grünen Wasserstoff bieten sollen, sind wir bei Cipher Neutron kontinuierlich bestrebt, die besten Technologien zu erforschen und mit innovativen strategischen Partnern wie Technomak zusammenzuarbeiten, die revolutionäre Ideen aus allen Teilen der Welt haben.“

Jean-Pierre Colin, Executive Vice President und Direktor von dynaCERT, sagte im Namen von dynaCERT: „dynaCERT freut sich, Technomak und Cipher Neutron bei der globalen Vermarktung von AEM Green Hydrogen Electrolysers zu unterstützen. dynaCERT gab in seiner Pressemitteilung vom 22. Februar 2023 bekannt, dass es ein Kooperationsabkommen mit Cipher Neutron unterzeichnet hat, das den Erwerb von bis zu 50 % von Cipher Neutron vorsieht. Abgesehen von den Rechten von dynaCERT an der AEM Green Hydrogen Technology wird dynaCERT in den kommenden Jahren auch von den kontinuierlichen Bestrebungen von Technomak und Cipher Neutron profitieren, zumal sich die Welt in Richtung einer grünen Wasserstoffwirtschaft bewegt.“

Über Cipher Neutron Inc.

Cipher Neutron ist ein schnell wachsendes Unternehmen für revolutionäre Technologien, dessen Hauptaugenmerk auf AEM-Elektrolyseure für die Produktion von grünem Wasserstoff und reversible Brennstoffzellen für die Stromerzeugung und Energiespeicherlösungen gerichtet ist. Cipher Neutron ist eine globale Gruppe von Wissenschaftlern, Technikern, Technologieentwicklern, Experten für Wasserstofftechnologie, Investmentbankern und Menschen, die seit Jahrzehnten in der Wasserstoffbranche tätig sind. Die innovativen Produkte von Cipher Neutron, wie etwa AEM-Elektrolyseure und reversible Brennstoffzellen, bieten einzigartige Vorteile gegenüber anderen Lösungen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff, zur Stromerzeugung und zur Energiespeicherung, die zurzeit auf dem globalen Markt erhältlich sind. Siehe: https://cipherneutron.com

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica-Telematik, einem Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG-Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Kohlenstoffgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht, um die Verbrennung zu optimieren, was nachweislich zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem verbesserten Brennstoffwirkungsgrad beiträgt. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.

Für das Board von dynaCERT Inc.

Murray James Payne, CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

dynaCERT Inc.

Jim Payne, CEO & President

#101 – 501 Alliance Avenue

Toronto, Ontario M6N 2J1

+1 (416) 766-9691 x 2

jpayne@dynaCERT.com

dynaCERT Inc.

Nancy Massicotte

Investor Relations

+1 (416) 766-9691 x 1

nmassicotte@dynaCERT.com

Gurjant Randhawa, CEO & President

Cipher Neutron Inc.

101 - 501 Alliance Avenue

Toronto, Ontario M6N 2J1

+1 (647) 803-0002

grandhawa@cipherneutron.com

HINWEIS FÜR DEN LESER

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie „planen", „erwarten", „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „vorhersehen“, „schätzen“ und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten „können“ oder „werden“. Insbesondere können Informationen, die sich auf Technomak Process Systems FZC beziehen, nicht unabhängig überprüft werden, und Informationen, die sich auf Cipher Neutron Inc. und seine AEM-Elektrolyseurtechnologien beziehen, können ebenso nicht unabhängig überprüft werden. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Investitionskosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

