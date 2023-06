Frankfurt am Main (ots) - Um den Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften zu

decken, verlangt das Handwerk entschieden eine vereinfachte Zuwanderung. Um

dieser Forderung gerecht zu werden, plant die Bundesregierung jetzt die

Entbürokratisierung des Einwanderungsgesetzes und eine Beschleunigung der

Verwaltungsverfahren - doch ist das wirklich die Lösung?



"In der Theorie könnte es einige Probleme des Handwerks lösen - allerdings muss

auch in der Praxis alles richtig umgesetzt werden, um zeitnah eine Verbesserung

der Lage zu erkennen", erklärt Christian Keller, Recruitingexperte für die

Handwerksbranche. Er hat mit über 200 Handwerksbetrieben zusammengearbeitet und

weiß genau, welche Möglichkeiten Fachkräfte aus dem Ausland bieten.





Welche Aussichten und möglichen Schwierigkeiten die geplanten Gesetzesänderungenmit sich bringen könnten, erklärt er in diesem Gastartikel.Mit weniger Bürokratie gegen den Fachkräftemangel - eine neue Perspektive fürviele BetriebeGrundsätzlich sind die Neuerungen im Einwanderungsgesetz durchweg zu begrüßen:Indem der Gesetzgeber bürokratische Hürden abbaut, ermöglicht er esHandwerksbetrieben, ihren potenziellen Bewerberpool um ausländische Fachkräftezu erweitern. Auf diese Weise fällt es leichter, etwas gegen denFachkräftemangel zu unternehmen, der deutsche Handwerksunternehmen seit Jahrenplagt.Einige Betriebe machen dies sogar schon jetzt mit großem Erfolg vor. So gehenbereits zahlreiche Elektro- und Heizungsunternehmen den Weg, ausländischeFachkräfte als Servicetechniker anzuwerben. Durch die kommenden Änderungen hofftder Gesetzgeber, mehr Betriebe von dieser Herangehensweise zu überzeugen, sodasssich der deutsche Arbeitsmarkt erholen kann.Besonders interessant in dieser Hinsicht sind für Arbeitgeber die ArbeitsmärkteOsteuropas. Da in den meisten osteuropäischen Ländern der durchschnittliche Lohnfür Handwerker erheblich geringer ist als in Deutschland, sind die dortigenFachkräfte eher bereit, nach Deutschland zu kommen und hier zu arbeiten.Neue Chancen für Fachkräfte in DeutschlandHandwerksbetriebe bekommen also Zugang zu sehr gut ausgebildeten Mitarbeitern,die oftmals sogar geringere Gehaltsvorstellungen haben als deutsche Handwerkermit vergleichbaren Qualifikationen. Im Gegenzug erhalten die zugewandertenFachkräfte Chancen, die ihnen in der Heimat schlichtweg nicht gegeben wären -zum Beispiel in Form von Projekten für namhafte deutsche Unternehmen.Oftmals handelt es sich bei den Neuzugängen aus Osteuropa zudem um äußerstloyale, hart arbeitende Menschen, die eine starke Bindung zu dem Betrieb