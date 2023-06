ebm-papst verzeichnet Rekordumsatz

Mulfingen (ots) - Das Hohenloher Familienunternehmen setzt auf Wachstum mit

großen Investitionen in die Zukunft



Weltmarktführer für Ventilatoren und Motoren legt den Fokus auf Nachhaltigkeit

und effiziente digitale Luft- und Heiztechnik



Mit einem Rekordumsatz von 2,540 Milliarden Euro hat die ebm-papst Gruppe,

Technologieführer für Ventilatoren und Motoren, das am 31. März 2023 zu Ende

gegangene Geschäftsjahr 2022/23 abgeschlossen. Damit hat das

baden-württembergische Familienunternehmen erstmals in der Firmengeschichte die

Marke von 2,5 Milliarden Euro überschritten, trotz eines schwierigen

Marktumfelds geprägt von weltpolitischen Konflikten und Materialengpässen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Gegenüber dem Vorjahr (2,292 Mrd. EURO) bedeutet dies eine Steigerung um knappelf Prozent. Zugleich wuchs die Anzahl der Beschäftigten um 161 auf insgesamt14.940 weltweit. Im aktuellen Geschäftsjahr plant ebm-papst ein moderatesUmsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Im Rückblick verweistDr. Klaus Geißdörfer, CEO der ebm-papst Gruppe, auf die enormenHerausforderungen: "Hinter uns liegt ein von hoher Anspannung auf denBeschaffungsmärkten durch weltpolitische Krisen und pandemiebedingtenHerausforderungen geprägtes Geschäftsjahr".Trotz großer Anstrengungen und Flexibilität auf allen Arbeitsebenen und einemInvestitionsprogramm von 165 Millionen Euro sei es - insbesondere durch denglobalen Wettbewerb um elektronische Bauteile - dem Unternehmen nicht gelungen,"die enormen Marktbedarfe und Nachfragen nach unseren energieeffizientenLösungen vollständig zu bedienen", bedauert Geißdörfer.Eingebunden in die 2022 gestartete Zukunftsstrategie "Gemeinsam Zukunft machen"setzt das Unternehmen weiterhin auf Qualität und Verantwortung gegenüber Kundenund Mitarbeitenden. Dabei liegt der Fokus auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung,Innovation und Nachwuchsförderung. Besonders im Blick sind dabei dieWachstumsmärkte Amerika und Asien. Neben Rekordinvestitionen in in- undausländische Standorte erhöht ebm-papst erneut seine Ausgaben für Forschung undEntwicklung auf 140,2 Mio.Hohe Investitionen in den Ausbau der Produktion und die Entwicklung vonWärmepumpen sowie die Entwicklung von hochenergieeffizienten und intelligentenVentilatoren sind dabei ein zentraler Baustein. In diesem Zusammenhang stehtauch der Neubau des Innovationszentrums für Elektronik in Mulfingen, das kurzvor der Fertigstellung ist, sowie Investitionen in USA, Asien sowie Osteuropa.Das Unternehmen konzentriert sich dabei auf das Kerngeschäft der Luft- und