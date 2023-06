Kommen jetzt die Zwangsverkäufe? Experte verrät, welche Folgen die Mietschuldenkrise haben könnte (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Weiterhin hohe Inflation und explodierende Energiekosten: Die

aktuellen Krisen stellen deutsche Mieter vor finanzielle Probleme. Vermieter

sehen sich deshalb mit einer Welle an Zahlungsausfällen konfrontiert. Die Strom-

und Energieversorger müssen sie dennoch weiter bezahlen - auch dann, wenn ihre

Mieter die Nachzahlungen nicht begleichen können.



"Fehlende Einnahmen und zusätzliche finanzielle Belastungen sind jedoch erst der

Anfang", warnt Thorsten Bader. Der Immobilienprofi setzt sich täglich mit den

aktuellsten Entwicklungen am Immobilienmarkt auseinander und prognostiziert,

dass die Anzahl der Zwangsversteigerungen von vermieteten Immobilien in den

kommenden Jahren rapide steigen wird.