AustriaEnergy International GmbH grüner Wasserstoff als Schlüssel zu "Global Net Zero" und enormes Investitionsthema / Webcast zur Emission der Unternehmensanleihe

Wien (ots) - AustriaEnergy International GmbH: grüner Wasserstoff als Schlüssel

zu "Global Net Zero" und enormes Investitionsthema



- Neue Deloitte-Studie zum grünen Wasserstoff-Markt

- Webcast der AustriaEnergy zur eigenen Unternehmensanleihe für Investitionen in

diesen Markt am Donnerstag, 22.06.2023 um 17:00 Uhr



Weltweit werden Investitionen von rund 9,4 Billionen US-Dollar bis 2050 erwartet

und nötig sein, um den Bedarf an grünem Wasserstoff in den verschiedenen

Anwendungsbereichen zu decken. Das ist eine Erkenntnis aus der neuen Studie

"Green hydrogen: Energizing the path to net zero. Deloitte's 2023 global green

hydrogen outlook" des Deloitte Center for Sustainable Progress. Pro Jahr

entspricht dies globalen Investitionen von durchschnittlich 375 Milliarden

US-Dollar. Zum Vergleich: 2022 lagen die Ausgaben für Öl- und Gasförderung bei

rund 417 Milliarden US-Dollar, so der Report.