Köln (ots) - Ab dem 27. Juni 2023 können Kund*innen des Kölner

Mobilfunkanbieters congstar auch im 5G-Netz surfen. Die 5G-Option bei congstar

ermöglicht das Surfen mit max. 50 Mbit/s und kann bei den congstar Allnet Flat

Tarifen und congstar X für 5 Euro pro Monat und je nach Bedarf hinzugebucht

werden.



Mit der neuen 5G-Option profitieren congstar Kund*innen durch schnellere

Reaktionszeiten von einer Datenübertragung in nahezu Echtzeit sowie einem

besseren Surfen bei Festivals und Konzerten. Grundsätzlich - und ohne Buchung

der 5G-Option - werden die Tarife von congstar weiterhin im LTE-Netz der Telekom

realisiert.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bei der Sommeraktion doppelt profitieren: Mehr Daten und 5GDie 5G-Option können Neukund*innen auch mit den Tarifen der congstarSommeraktion kombinieren, die ebenfalls am 27. Juni startet und bis zum 18.September 2023 läuft. Für 27 Euro pro Monat gibt es zum Beispiel die congstarAllnet Flat M mit 5G-Option und 22 GB Datenvolumen (statt 10 GB) sowie GB+ undTelefonie-/SMS-Flat in alle dt. Netze.Auch bei der Allnet Flat L, der Allnet Flat S Extra und der Allnet Flat S kanndie 5G-Option zu den Angeboten der Sommeraktion hinzugebucht werden. WennKund*innen die 5G-Option nicht benötigen, profitieren sie von einem günstigerenPreis. Natürlich können auch Bestandskund*innen (Postpaid - mit Verträgen ab derTarifgeneration Mai 2020) die 5G-Option zu ihrem bestehenden Tarif hinzubuchen.Axel Orbach: "Mit der 5G-Option das Mobilfunkerlebnis weiter verbessern"congstar Geschäftsführer Axel Orbach: "Mit der neuen Option können congstarKund*innen ihr Mobilfunkerlebnis noch weiter verbessern und das 5G-Netz nutzen.Damit ermöglichen wir das Surfen in der fortschrittlichsten Netztechnologie undstärken das bereits heute schon sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis für unsereKund*innen."Endgerät muss kompatibel mit 5G seinDamit congstar Kund*innen die 5G-Option vollumfänglich nutzen können, ist einEndgerät erforderlich, das 5G als Mobilfunkstandard unterstützt. Bei den meistenaktuellen Smartphones ist das bereits Standard, ältere Modelle können hingegenggf. nur das LTE-Netz nutzen. Daher sollten Kund*innen vor der Buchung der5G-Option überprüfen, ob das jeweilige Endgerät die Voraussetzungen für eine5G-Nutzung erfüllt.Die congstar Tarife im 5G-Netz in der Übersicht - in Kombination mit derSommeraktion ab 27.06.2023:congstar Allnet Flat L mit 5G-Option und 32 GB Datenvolumen- Surfen im 5G-Netz der Telekom (max. 50 Mbit/s)- Bei Online-Buchung: 32 GB Datenvolumen (statt 15 GB)- Telefonie- und SMS Flat in alle dt. Netze- Preis pro Monat: 27 Euro + 5 Euro für 5G-Option