Stuttgart (ots) - Exklusiv-Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden der Daimler

Truck Holding AG vor der heutigen virtuellen Hauptversammlung



Anmoderation:



Die Daimler Truck AG ist weiter auf Erfolgskurs. Die seit Dezember 2021

eigenständige Aktiengesellschaft hat trotz eines herausfordernden Marktumfelds

im vergangenen Jahr den Absatz um 14 Prozent gesteigert und weltweit rund

520.300 Lkw und Busse verkauft. Auf der heutigen Hauptversammlung (Mittwoch, 21.

Juni 2023 ab 10 Uhr) informierte der Vorstandsvorsitzende Martin Daum die

digital zugeschalteten Aktionärinnen und Aktionäre auch über den Verlauf des

aktuellen Geschäftsjahres. Kurz vor der Hauptversammlung haben wir mit dem

Vorstandsvorsitzenden Martin Daum gesprochen:





Seite 2 ► Seite 1 von 2

1. Herr Daum, bei Hauptversammlungen wird normalerweise erst auf das vergangeneJahr zurückgeblickt. Sie blicken gleich zu Beginn Ihrer Rede nach vorne undverkünden zwei große strategische Ziele. Welche sind das und warum haben Siesich für diese Strategie entschieden?Wir hatten 2022 ein sehr erfolgreiches Jahr. Aber eines wollen wir klar machen,allen unseren Aktionärinnen und Aktionären und der ganzen Öffentlichkeit: Wirblicken nach vorne. Wir können mehr, wenn es um Profitabilität geht und wirwollen die Transformation zur Klimaneutralität unserer Produkte und unsererWerke vorantreiben. Das ist das ganz große Ziel und dem haben wir unsverschrieben. (0:23)2. Pandemie, Krieg in der Ukraine, Lieferketten-Engpässe - auch 2022 war einschwieriges Jahr für die Nutzfahrzeugbranche. Wie hat sich Daimler Truck indiesem Umfeld geschlagen?2022 lässt sich in drei Zahlen zusammenfassen, die mathematisch fast perfektzusammenpassen. 14 Prozent mehr Absatz, also 14 Prozent mehr LKWs, 28 Prozentmehr Umsatz und 55 Prozent mehr Gewinn. (0:15)3. Das heißt, Sie können sehr zufrieden sein mit dem, was Sie im vergangenenJahr erreicht haben?Der schwäbische Kaufmann ist nie zufrieden, weil noch mehr geht. Unsere Produktesind sehr stark nachgefragt. Wir hätten mehr liefern können, hätten wir mehrTeile gehabt. Wir sehen Reserven in unseren Produkten, sie noch besser zumachen, noch wertvoller für unsere Kunden. Und deshalb blickt man mit Zuversichtin 2023. (0:20)4. Vom laufenden Geschäftsjahr ist schon beinahe die Hälfte vorbei. Was erwartenSie vom Jahr 2023?2023 hat sehr gut angefangen. Wir haben im ersten Quartal mit 8,8 ProzentRendite das beste erste Quartal aller Zeiten des Daimler Truck-Bereichserwirtschaftet, deutlich mehr als im erfolgreichen Vorjahr. Von daher sehen wirmit großer Zuversicht in 2023. Und wir sind ausverkauft für den Rest des Jahres,