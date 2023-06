Köln (ots/PRNewswire) -



- 41% der Befragten berichten von steigenden Kosten im Unternehmen für das

Forderungsrisikomanagement.

- Auf der anderen Seite drohen mehr Zahlungsverzögerungen - diese liegen bereits

seit Monaten auf einem relativ hohen Niveau.

- Immer mehr Unternehmen sichern sich daher zusätzlich gegen Zahlungsausfälle

ab.



Eine aktuelle Umfrage des internationalen Warenkreditversicherers Atradius

zeigt: Die Sorge vor Liquiditätsproblemen wächst bei Unternehmen in Osteuropa.

Für das diesjährige Zahlungsbarometer Osteuropa wurden Unternehmen in Polen,

Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Bulgarien, Rumänien und der Türkei befragt.





Trotz aktuell steigender Umsätze sehen die Studienteilnehmer ihre Profitabilitätgefährdet. Zwar erwarten die Unternehmen eine steigende Nachfrage auf derVerbraucherseite, diese reicht jedoch nicht aus, um den anhaltend hohenKostendruck auszugleichen. Während laut Umfrage 55 Prozent der Unternehmensteigende Umsätze erwarten, gehen nur 39 Prozent davon aus, dass auch dieGewinne in den kommenden Monaten steigen werden.Schlechtere Zahlungsmoral im osteuropäischen B2B-Geschäft erwartetVerstärkt wird diese Sorge dadurch, dass sich das Zahlungsverhalten der Kundenim B2B-Geschäft verschlechtern dürfte: 79 Prozent der Befragten gehen davon aus,dass ihre durchschnittliche Forderungslaufzeit (Days-Sales-Outstanding, DSO) inden kommenden Monaten stagnieren oder sich allenfalls nur leicht verbessernwird. 21 Prozent rechnen mit einer Verschlechterung der DSO und möglichenLiquiditätsengpässen.Außer der Inflation und den hohen Energie- und Materialpreisen führt auch dieVerschlechterung des Zahlungsverhaltens von B2B-Kunden zu höheren Kosten:Unternehmen in ganz Osteuropa stellen sich darauf ein, mehr Zeit und Ressourcenfür das Eintreiben überfälliger Rechnungen und die Überprüfung derZahlungsfähigkeit ihrer Abnehmer aufzuwenden.Mehr Unternehmen nutzen externe Unterstützung beim RisikomanagementDie durchschnittliche Forderungslaufzeit (DSO) osteuropäischer Unternehmen warbereits in der Vergangenheit relativ hoch, was viele Unternehmen dazu veranlassthat, die Zahlungsfristen zu verkürzen und ihr Inkasso zu verbessern. Auf dieseWeise wollen die Unternehmen ihre interne Liquidität verbessern und den Bedarfan externen Krediten verringern, der sich zusätzlich auf ihre Kosten auswirkenwürde.Um die Rentabilität in einem Umfeld steigender Forderungsausfallrisiken zusichern, geben viele Unternehmen zudem an, dass sie der Bedeutung desKreditrisikomanagements im B2B-Handel mehr Bedeutung beimessen werden. 49Prozent der befragten Unternehmen in Osteuropa planen, dass sie das Kreditrisiko