Skoda Auto hat eine eigene Microsite(https://www.skoda-storyboard.com/en/sustainability/) mit umfassendenInformationen zu den verschiedenen Nachhaltigkeitsinitiativen desAutomobilherstellers gestartet. Die neue Plattform bietet aktuelle Einblicke indie Umwelt-, Social- und Governance-Maßnahmen (ESG) des Unternehmens und fördertden transparenten Dialog und die Auseinandersetzung mit diesen wichtigen Themen.Klaus Zellmer, Vorstandsvorsitzender von Skoda Auto, sagt: "Nachhaltigkeit istein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Wir sind festentschlossen, die Auswirkungen unserer Aktivitäten entlang der gesamtenWertschöpfungskette zu reduzieren. Dazu gehört auch, dass wir alle Aspekteunserer Geschäftstätigkeit kontinuierlich überprüfen, um noch nachhaltiger zuwerden. Als Corporate Citizen möchten wir mit allen Interessenvertretern einenkonstruktiven Dialog zu diesen zentralen Fragestellungen führen - je lebendigerdieser Austausch ist, desto besser."Karsten Schnake, Skoda Auto Vorstand für Beschaffung, fügt hinzu: "Bei Skodakonzentrieren wir uns darauf, das Beste für unsere Kunden, die Gemeinden und denPlaneten zu bewirken, zusammen mit unseren Mitarbeitern, Partnern und dergesamten Lieferkette. Für uns ist Nachhaltigkeit eine Reise: Wir haben schoneinen weiten Weg hinter uns, aber ein großer Teil liegt immer noch vor uns.Deshalb ist es für uns wichtig, einen zentralen Ort zu haben, an dem wir unsereFortschritte und Ziele mit allen Beteiligten transparent kommunizieren können."Neue, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete MicrositeDie neue Microsite (https://www.skoda-storyboard.com/en/sustainability/) bietetumfassende Informationen zur Entwicklung von nachhaltigen Produkten undProzessen. Dabei werden alle drei ESG-Aspekte beleuchtet: Der Bereich Umweltskizziert die Maßnahmen, die der tschechische Automobilhersteller ergreift, umdie Auswirkungen seiner Geschäftsaktivitäten zu minimieren und seinenCO2-Fußabdruck zu verringern. Der Bereich Social hebt die Rolle von Skoda in derGemeinschaft hervor - mit dem Anspruch, als Vorbild voranzugehen und durchgesellschaftliches Engagement sowohl an den Standorten als auch darüber hinausWerte zu schaffen. Zudem verdeutlicht die Microsite das Bestreben desAutomobilherstellers, für seine Mitarbeiter, Kunden, Händler und dieGesellschaft ein starker und zuverlässiger langfristiger Partner zu sein. Dieneue Microsite (https://www.skoda-storyboard.com/en/sustainability/) ist Teildes Skoda Storyboards, der Kommunikationsplattform des Unternehmens zumAustausch von Informationen mit den Medien und der Öffentlichkeit.Skoda Auto setzt einen ganzheitlichen Maßnahmenplan zur konsequentenDekarbonisierung des Unternehmens um: Mit sechs neuen vollelektrischen Modellenin den kommenden Jahren treibt der Automobilhersteller den Ausbau derElektromobilität voran. Doch auch die nachhaltige Produktion und der Betriebdieser Fahrzeuge, einschließlich der Lieferketten, stehen im Fokus. Skoda Autoverwendet außerdem recycelbare Materialien in seinen Fahrzeugen und recyceltkonsequent die Hochvoltbatterien von E-Fahrzeugen. Abhängig von derMarktentwicklung strebt das Unternehmen an, den Anteil der vollelektrischenModelle an den europäischen Verkäufen der Marke bis 2030 auf 70 Prozent zuerhöhen. Die Flottenemissionen will das Unternehmen im Vergleich zu 2020 um mehrals 50 Prozent reduzieren.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/5539578OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH