Das Restyling von SO/ Vienna stellt einen dynamischen Brückenschlag zwischen derpulsierenden Modeindustrie und der zeitgenössischen Hotellerie dar. Deranspruchsvolle Gast wird mit einer einzigartigen Erfahrung begrüßt, bei der sichMode und Design zu einem harmonischen Gesamtkunstwerk vereinen.Die neuen Ansätze des SO/ Vienna sind wahre visuelle Feste. Inspiriert von denLaufstegen und Fashion-Editorials aus aller Welt, präsentiert das Hotel nunkühne und fesselnde Erlebnisse, die alle Sinne anregen. Von den stilvollenGästezimmern bis hin zur Front Row im Das LOFT - mit atemberaubenden Ausblick -spiegelt jedes Detail die Essenz von Mode und Design wider."Mit diesem Restyling möchten wir die Gäste in eine Welt voller Schönheit,Kreativität, Lifestyle und Luxus entführen", erklärt Christian E. Klaus, GeneralManager des SO/ Vienna. "Unsere Partnerschaft mit führenden Designer:innen,Brands und Modeexpert:innen hat es uns ermöglicht, ein einzigartiges Erlebnis zuschaffen, das die Grenzen des Gewöhnlichen sprengt und unsere Gäste in Staunenversetzt."Als Teil des Restylings hat SO/ Vienna auch eine Reihe von kreativen Events undAktivitäten in Zusammenarbeit mit renommierten Designer:innen und Talenten derSzene geplant. Von exklusiven Events und Pop-Up Erlebnissen bis zu denTreatments in den Gästezimmern und Suiten, wird das Hotel zu einer Drehscheibefür Modebegeisterte und Designaffine.Als aufmerksamkeitsstarke Aktion zur Umstellung des Designs wurde ein großes"Graffiti"-Statement auf der Fassade und über dem Eingang gewählt - ebensoinspiriert von großen Mode-Kampagnen.Über SO/ ViennaSO/ Vienna ist ein avantgardistisches Luxus-Lifestyle-Hotel im Herzen von Wien,das die Welten von Design, Mode und Hotellerie miteinander verbindet.Das ehemalige Sofitel wurde 2018 zum SO/ Vienna und gehört nun zurHotelkollektion der Ennismore Gruppe. Das SO/ Vienna inspiriert zu einemimmersiven Hotelerlebnis mit unvergleichlichem Blick über die Stadt und denDonaukanal. Jede Etage und jedes Zimmer sowie jede farbenfrohe Statement-Deckevon Pipilotti Rist erzählt eine Geschichte über Mode und Design und lädt Gästedazu ein, sich ihr eigenes Bild von Wien zu machen und eine neue Perspektiveeinzunehmen. Die einzigartige Location umfasst: 182 Zimmer und Suiten, Das LOFTRestaurant & Das LOFT Bar im 18. Stock des Hotels, das SO/ Spa, eine gesamteEtage für Meetings und Events, einen Fitnessbereich und - wie manche sagen - denbesten Blick auf Wien.https://so-hotels.com/de/vienna/Über SO/ und EnnismoreSO/ ist eine Lifestyle-Marke der Ennismore-Hotelgruppe in einem Joint Venturemit Accor. SO/ verbindet Mode und Design und lädt einige der größten Namen ausder Welt der Architektur, des Designs und der Mode ein, Räume mit ihrenvisuellen und kreativen Welten in die Hotels zu bringen. SO/ ist in denpulsierendsten Städten der Welt vertreten: Bangkok, Auckland, St. Petersburg,Berlin, Paris, Havanna, Sotogrande und natürlich in Wien.Ennismore ist ein führendes Unternehmen in der Lifestyle-Hotellerie mit Sitz inLondon. 2011 von Sharan Pasricha gegründet, vereinigt Ennismore 14 Hotels undCoworking-Marken wie Mama Shelter, Mondrian, The Hoxton, Delano, 25hours, Tribeund SLS sowie eine Sammlung von mehr als 150 Restaurants und Nightlife-Hotspots.