Berlin (ots) - Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) senkt seine Erwartungen an

die Ernte witterungsbedingt spürbar. Aktuell geht der Verband von einer

Getreideernte in Höhe von 42,0 Millionen Tonnen und einer Rapsernte von 4,1

Millionen Tonnen aus. Im Vergleich zur Schätzung des Vormonats ist dies ein

Rückgang um 1,2 Millionen Tonnen beim Getreide und zirka 200.000 Tonnen beim

Raps. "Die Witterung hat sich in den vergangenen vier Wochen komplett gedreht.

Waren Mitte Mai teilweise Flächen wegen starken Regenfällen nur eingeschränkt

befahrbar, leiden die Kulturen mittlerweile deutschlandweit unter massivem

Trockenstress", erläutert Guido Seedler, Getreidemarktexperte des DRV. Um auf

den guten Böden weitere Ertragsverluste zu verhindern, muss weiterhin

flächendeckend Regen fallen. Auf Sandböden können die Verluste nicht mehr

kompensiert werden.



Ostdeutschland und spät zu erntende Kulturen stark betroffen





Besonders betroffen sind die fünf ostdeutschen Bundesländer. Auf sie entfälltrund die Hälfte der Einbußen. Getreidearten wie die Wintergerste, die frühgedroschen werden und daher aktuell kein Wasser mehr benötigen, sind weniger vonder Trockenheit betroffen. "Für später zu erntende Getreidearten wie Weizen müssen wir mit weiteren Ertragsrückgängen rechnen, wenn in den kommenden Tagenkein Regen fällt", so der DRV-Getreidemarktexperte weiter. Das gleiche gilt fürim Frühjahr ausgesäte Getreidearten wie Mais , die sich noch in derWachstumsphase befinden.Trockenheit auch in anderen europäischen StaatenAuch Polen, das Baltikum und Skandinavien leiden unter Trockenheit. Besondersprekär ist die Situation in Spanien. "Dort wird eine historisch niedrige Erntevon etwa 11,0 Millionen Tonnen Getreide erwartet", ergänzt Seedler. Imlangjährigen Mittel wurde doppelt so viel geerntet. Die Erwartungen an dieeuropäische Getreideernte wurden in den vergangenen Wochen gesenkt, liegen aberderzeit noch über denen des Vorjahres. Die Ertragsausfälle im Ostseeraum und aufder iberischen Halbinsel können nach derzeitigem Stand durch höhere Erntemengenin Süd-Ost-Europa kompensiert werden.Weltweit ausreichende Getreideernte erwartetWeltweit wird von einer Getreideernte leicht über dem Vorjahresniveauausgegangen. Grund für dieses positive Ergebnis sind unter anderem eine guteWeizenernte in Kanada und eine gute Maisernte in Brasilien. "Damit gehen wir voneiner ausreichenden Versorgung aus. Verbraucherinnen und Verbraucher könnenberuhigt sein", kommentiert Guido Seedler.Auch kann vorerst Entwarnung bei den Exporten aus der Ukraine gegeben werden.Selbst wenn das Transportabkommen durch das Schwarze Meer im Juli nichtverlängert werden sollte, können die prognostizierten Exportmengen per Lkw, Bahnund Binnenschiff vollständig auf den Weltmarkt gelangen.Details zur Schätzung: Siehe Tabellen (https://www.raiffeisen.de/sites/default/files/2023-06/2023-06-21_PM_DRV_Tabellen_Vierte%20Erntesch%C3%A4tzung.pdf)Hier (https://www.youtube.com/watch?v=_lj-f-INS3U) gelangen Sie zumVideo-Interview zur dritten DRV-Ernteschätzung mit Guido Seedler.Weitere Informationen: Guido Seedler, DRV-Warenwirtschaft,Tel. 030 856214-410, E-Mail: mailto:seedler@drv.raiffeisen.deÜber den DRVDer DRV ist der politische Spitzenverband aller Genossenschaftenund genossenschaftlich orientierten Unternehmen der deutschen Agrar- undErnährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der Wertschöpfungskette Lebensmittelerzielen die 1.693 Mitgliedsunternehmen in der Erzeugung, im Handel und in derVerarbeitung pflanzlicher und tierischer Produkte mit 114.000 Mitarbeiterinnenund Mitarbeitern sowie 6.000 Menschen in Ausbildung einen Umsatz von 87,6Milliarden Euro. Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damitEigentümer der Genossenschaften.Der DRV ist registrierter Interessenvertreter im Sinne des Lobbyregistergesetzes(Registernr.: R001376) und hat den Verhaltenskodex des Deutschen Bundestages undder Bundesregierung akzeptiert.Pressekontakt:Dr. Claudia DöringPresse und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 30 856214-440E-Mail: mailto:presse@drv.raiffeisen.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6949/5539670OTS: Deutscher Raiffeisenverband