Preisträger der Spendsetter-Awards steigern mit Coupa ihre Unternehmensleistung

Die Spendsetter Awards zeichnen die weltweit innovativsten, inspirierendsten und effektivsten Teams im Bereich Business Spend Management aus.

ETTENHEIM, Deutschland, 21. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die Auszeichnung des „Spendsetter of the Year" für die EMEA-Region erhält in diesem Jahr Martin Fog, Vice President, Corporate Procurement, Processes & Digitalisation bei Novo Nordisk, einem der weltweit führenden Unternehmen im Gesundheitswesen. Der Titel für Nord-, Mittel- und Südamerika wird an Jaime Robles, Chief Procurement Officer beim Einzelhandelsunternehmen Casey's General Stores, verliehen. Der Business Spend Management-Anbieter Coupa zeichnet mit den Awards jährlich Fachleute aus, die weit über den Tellerrand hinausblicken, die Effektivität ihrer Teams steigern und ihre Unternehmen beim Erreichen ihrer Ziele unterstützen. Die diesjährigen Preisträger nutzen Business Spend Management, um eine effizientere und zielgerichtetere Art der Unternehmensführung zu fördern.