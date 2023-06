Dortmund (ots) - Der Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit

erzielte im vergangenen Jahr erneut ein marktüberdurchschnittliches Wachstum.

Die Beitragseinnahmen im selbst abgeschlossenen Geschäft stiegen 2022 insgesamt

um 4 Prozent auf 4,52 Milliarden Euro. Damit entwickelte sich der Verbund

entgegen dem Trend des Gesamtmarktes, der um 0,7 Prozent abnahm. Zu der

positiven Entwicklung im Verbund trugen alle drei Sparten bei.



Das Kapitalanlageergebnis nahm um 2,3 Prozent auf 648 Millionen Euro zu. Trotz

der extrem schwierigen Situation an den Kapitalmärkten war das

Kapitalanlageergebnis auch im Jahr 2022 nur in einem vernachlässigbaren Umfang

von Abschreibungen und Abgangsverlusten beeinflusst. Insgesamt stieg der

Kapitalanlagebestand des Verbundes im vergangenen Jahr um 3,4 Prozent auf 26,26

Milliarden Euro.





Der Verbund setzt weiterhin konsequent auf seinen Grundsatz, Wachstum mit Ertragund aus eigener Kraft zu erreichen. "Die Geschäftszahlen des Jahres 2022 zeigen,dass wir mit unserer Strategie auch im vergangenen Jahr gut gefahren sind",betont Dr. Christoph Helmich, Vorstandsvorsitzender des ContinentaleVersicherungsverbundes. "Dass unsere Kunden, Vertriebspartner und Mitarbeitersich dabei auf uns als starken Partner verlassen können, hat höchste Priorität.Das gilt in diesen schwierigen und für viele auch wirtschaftlich unsicherenZeiten mehr denn je."Versicherte profitieren von GeschäftsergebnisDie Unternehmensgruppe erzielte im vergangenen Jahr ein Bruttoergebnis von 705Millionen Euro; das Rohergebnis lag bei 640 Millionen Euro. Das Eigenkapital desKonzerns stieg im Vergleich zum Vorjahr um 51 Millionen auf 1,04 MilliardenEuro.Von den Ergebnissen profitieren in erster Linie die Versicherten. 92 Prozent desRohergebnisses kommt ihnen zugute. Insgesamt 588 Millionen Euro stellte derVerbund in der Kranken- und Lebensversicherung zum Beispiel fürBeitragsrückerstattungen oder die Beitragsentlastung der Kundinnen und Kunden imAlter zurück.Ausgezeichneter ArbeitgeberWie in den vorherigen Jahren wurde der Verbund mehrfach von unabhängigen Stellenfür den guten Umgang mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgezeichnet.So gehört der Konzern zu "Deutschlands Besten Arbeitgebern". Bei derbundesweiten Umfrage der Ratingagentur ServiceValue in Kooperation mit derTageszeitung "Die Welt" bekamen die Verbundunternehmen Continentale undMannheimer die bestmögliche Auszeichnung. Zudem zeichnete der unabhängige Verein Total E-Quality den Verbund als fairen, auf Chancengleichheit ausgerichteten