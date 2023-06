Hauck Aufhäuser Lampe weitet das Leistungsspektrum für Hochvermögende konsequent aus

Frankfurt



- Robin Beugels startet mit Wirkung zum 1. Januar 2024 als Chief Investment

Officer für das Wealth Management



Hauck Aufhäuser Lampe stärkt die Ansprache hochvermögender Kundinnen und Kunden:

Robin Beugels (48) wird mit Wirkung zum 1. Januar 2024 als Chief Investment

Officer (CIO) für das Wealth Management bei dem Bankhaus starten. Er wird

Mitglied des Executive Committee des Geschäftsbereichs Private & Corporate

Banking und direkt an Oliver Plaack, Vorstand Private & Corporate Banking,

berichten.



Zudem wird er fachlich an Frank-Peter Martin, Geschäftsführer der

Tochtergesellschaft Lampe Asset Management, berichten und dort Mitglied des

Investment Committees werden. Hauck Aufhäuser Lampe bündelt in der LAM die

Produktkompetenzen für Privatkunden und institutionelle Investoren.