Val Cenis kooperiert mit Catalate, um Europas erste Wettergarantie für ein Skigebiete einzuführen

Aufbauend auf fünf Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit hat Val Cenis kürzlich seine Partnerschaft mit Catalate um weitere drei Jahre verlängert. Val Cenis bietet jetzt eine innovative neue Funktion, die es den Gästen ermöglicht, eine Wettergarantie mit ihren Lifttickets zu erwerben. In Partnerschaft mit Sensible Weather über die White-Label-E-Commerce-Plattform Cloud Store von Catalate bietet Val Cenis seinen Gästen die Möglichkeit, ihr Skierlebnis vor unvorhersehbaren Niederschlägen zu schützen. Wenn die tägliche Vorhersage Regen oder Schnee anzeigt, erhalten die Gäste automatisch eine Erstattung, ohne dass eine Stornierung erforderlich ist.

PALO ALTO, Kalifornien, 21. Juni 2023 /PRNewswire/ -- In seinem fünften Jahr der Partnerschaft mit Catalate ist Val Cenis das erste Skigebiet in Europa, das seinen Gästen beim Kauf von Tickets für Skilifte eine Wettergarantie bietet.

Die Wettergarantie von Sensible, die über eine API in den Cloud Store von Catalate implementiert wurde, bietet dynamisch angezeigte Garantien, die den Besuchern Sicherheit geben. Darüber hinaus wurde dieses Produkt vor kurzem weltweit erweitert, so dass es mehrere Währungen und Sprachen unterstützt.

„Wir freuen uns sehr, als erstes Skigebiet in Europa die Wettergarantie einzuführen", sagt Yves Dimier, Direktor von Val Cenis. „Unsere Partnerschaft mit Catalate und Sensible Weather ermöglicht es uns, das Erlebnis unserer Gäste zu verbessern, damit sie sich auf die Freude am Skifahren konzentrieren können, während sie wissen, dass sie vor unvorhersehbaren Wetterbedingungen geschützt sind."

Val Cenis schließt sich anderen angesehenen Catalate-Partnern an, darunter der Gulf Islands Waterpark und das Mt. Baldy Resort, die sich mit der Wettergarantie für die Verbesserung der Gästeerlebnisse einsetzen.

Informationen zu Val Cenis

Das in den französischen Alpen gelegene Skigebiet Val Cenis bietet über 125 km Pisten, die für alle Niveaus von Skifahrern geeignet sind. Das Gebiet umfasst fünf Dörfer: Lanslebourg Mont Cenis, Lanslevillard, Termignon, Bramans und Sollières-Sardières. Es ist mit der Haute Maurienne Vanoise verbunden und bietet Zugang zu über 350 km Pisten.

Informationen zu Catalate

Catalate, ein Unternehmen der Canopy Holdings (Canopy Holdings, Euronext Growth Oslo: CAN), ist ein globales Unternehmen für Preisgestaltung und E-Commerce, das Skigebiete, Parks und Attraktionen in die Lage versetzt, ihre Online-Einnahmen zu steigern. Catalate hat erfolgreiche Strategien für Hunderte von Partnern mit einem Online-Umsatz von 1 Milliarde Dollar entwickelt.

Informationen zu Sensible Weather

Sensible Weather ist ein Unternehmen für Klimarisikotechnologie, das Verbrauchern und Partnern im Bereich Outdoor-Erlebnisse hilft, das Wetterrisiko zu senken. Sensible wurde 2019 von dem Klimawissenschaftler Nick Cavanaugh, Ph.D., gegründet und wird durch einen Zuschuss der National Science Foundation und eine Gesamtfinanzierung in Höhe von 22 Millionen US-Dollar unterstützt.

Medienkontakt: Katie Bottrell, katie@catalate.com

