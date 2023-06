Ob KI, Health-Apps, Labormedizin oder Robotik Start-ups mischen den Gesundheitsbereich auf und bei der MEDICA 2023 kräftig mit

Düsseldorf (ots) - Die international führende Medizinmesse MEDICA in Düsseldorf

hat sich seit Jahren auch als die globale Leitveranstaltung für Startups

etabliert, die in den Gesundheitsbereich einsteigen möchten. Unter den insgesamt

mehr als 5.000 ausstellenden Unternehmen der MEDICA 2023 (https://www.medica.de)

und der parallelen Zuliefererfachmesse COMPAMED 2023 (https://www.compamed.de)

(Termin: 13. - 16. November) werden in diesem Jahr entsprechend wieder mehrere

hundert junge Entwicklerteams sein auf der Suche nach Business-Kontakten für

Kooperationen u. a. hinsichtlich Finanzierung, Fertigung, Produktzulassung,

Vermarktung oder Vertrieb ihrer Produktideen.



Zahlreiche Programm-Highlights rücken die Gründerszene gezielt in den Fokus und

bieten den Start-ups eine ideale Bühne, um ihre innovativen Lösungen

vorzustellen und mit der internationalen Gesundheitsfachwelt ins Geschäft zu

kommen. Anzuführen sind zum Beispiel die 12. MEDICA Start-up COMPETITION

(https://www.medica.de/mac1) , der 15. `Healthcare Innovation World Cup´ (https:

//www.medica.de/de/Programm/Foren/MEDICA_CONNECTED_HEALTHCARE_FORUM/Healthcare_I

nnovation_World_Cup) , der MEDICA START-UP PARK und rund 100 weitere

Start-up-Beteiligungen im Programm des MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUMs.