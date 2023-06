Die World New Energy Expo 2023 findet in Changzhou statt (FOTO)

Changzhou, China (ots) - Die World New Energy Expo 2023 findet vom 19. bis 21.

Juni in Changzhou, China, statt. Unter dem Motto "Energie für Innovation,

Zukunft für Changzhou" zielt sie laut dem Veranstaltungskomitee darauf ab, den

industriellen Strukturwandel hin zur "Neuen Energie" und die Transformation der

Energiestruktur hin zur "Grünen Energie" zu fördern.



Während der Ausstellung veröffentlicht das Hurun Research Institute den Bericht

"Hurun China New Energy Cities 2023", in dem die Top 50 Städte Chinas

hinsichtlich der Konzentration der neuen Energiewirtschaft aufgeführt sind.

Changzhou belegt den vierten Platz und ist die einzige Stadt der zweiten Reihe

in den Top 10. Changzhou führt landesweit in Bezug auf Attraktivität und

Konzentration von Investitionen und spiegelt damit seinen bedeutenden Einfluss

und sein großes Entwicklungspotenzial im Bereich der neuen Energien wider.