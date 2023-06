Marvin Flenche Wie Unternehmen sich von der Konkurrenz abheben und mehr Umsatz generieren (FOTO)

Hannover (ots) - Digitale Vertriebsprozesse tragen entscheidend dazu bei, die

bestmöglichen Kundenergebnisse zu erzielen. Marvin Flenche ist der Gründer und

Geschäftsführer der A&M Unternehmerberatung, sowie der A&M Sales Solutions GmbH,

mit der er mit umsatz.io ein innovatives CRM-System entwickelte, das die

Vertriebsbranche revolutioniert. Dieses ermöglicht es Firmen, ihre

Kundenbeziehungen intuitiv digital zu verwalten und so ihre Umsätze merkbar zu

steigern. Hier erfahren Sie, wie sich Unternehmen nicht nur von ihren

Mitbewerbern abgeben, sondern auch deutlich mehr Umsatz generieren.



Um langfristig am Markt zu bestehen, reicht es nicht aus, nur gute Produkte und

Leistungen zu bieten. Vielmehr ist es inzwischen in fast allen Branchen

unumgänglich, sich mit den richtigen Mitteln von der Konkurrenz abzuheben. Dies

gestaltet sich jedoch in der Praxis schwerer, als viele zunächst glauben. "Neue

Alleinstellungsmerkmale und Änderungen am Angebot sind in der

Unternehmensführung häufig unter den ersten Ideen, um den Umsatz anzukurbeln.

Allein führen sie aber nicht dazu, dass das Produkt oder die Leistung gekauft

wird", erklärt Marvin Flenche, Gründer und Geschäftsführer der A&M

Unternehmerberatung sowie der A&M Sales Solutions GmbH. Wie sich Unternehmen

effektiv vom Feld der Mitbewerber absetzen und ihren Umsatz nachhaltig steigern,

hat Marvin Flenche im Folgenden zusammengefasst.