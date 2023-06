Drei auf einen Streich Biodiversitäts-PV verbindet Energiewende mit Artenvielfalt und nachhaltiger Landwirtschaft

Berlin (ots) - Ab 2026 entstehen pro Monat im Schnitt rund 1 Gigawatt an neuen

Solarparks, so der Plan im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Der Bundesverband

Neue Energiewirtschaft (bne) hat einen Vorschlag erarbeitet, wie dieser Ausbau

mit Akzeptanz in den Kommunen, hoher Naturverträglichkeit und einer nachhaltigen

Landwirtschaft einhergehen kann. Um zum neuen Standard zu werden, muss

Biodiversitäts-PV dafür im EEG und im Agrarrecht verankert werden. Das

Solarpaket 1 sollte die Voraussetzungen dafür schaffen.



"Unser Anspruch als Branche ist es, Artenvielfalt, Landwirtschaft und die

Erzeugung erneuerbarer Energien auf einer Fläche zu vereinen. Für den

bevorstehenden Boom an neuen Solarparks muss Biodiversitäts-PV zum neuen

Standard werden. Wir wollen die Rahmenbedingungen so verbessern, dass

Photovoltaik zur Landwirtschaft passt, die Biodiversität erhöht und damit die

Akzeptanz vor Ort hoch ist. Schon im Solarpaket 1 sollte Biodiversitäts-PV im

EEG definiert und im Segment 1 des EEG zuschlagsfähig werden, damit 2024 die

ersten Projekte vergeben werden können. Die Kanzleien Becker Büttner Held und

Agrilex haben einen konkreten Umsetzungsvorschlag entwickelt. Unser Vorschlag

liegt jetzt auf dem Tisch und hat den weiteren Vorteil, dass er ebenso für

PPA-Solarparks nutzbar ist", erklärt bne-Geschäftsführer Robert Busch.