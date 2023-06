21. Juni 2023 - Millennial Potash Corp. (TSX.V:MLP; OTCQB:MLPNF; FRANKFURT: X0D) ("MLP", "Millennial" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-pota ... - freut sich, ein Update über den geplanten Bau einer Hafenanlage zur Versorgung der Bergbau-, Forst-, Landwirtschafts-, Öl- und Gas- sowie Fischereiindustrie bekannt zu geben, die derzeit im Gebiet Mayumba in der Nähe seines Kaliprojekts Banio im Süden Gabuns entwickelt wird. Der Hafen soll in mehreren Phasen gebaut werden, wobei der Baubeginn für Phase 1 für das dritte Quartal 2023 vorgesehen ist.

Farhad Abasov, der Vorsitzende von Millennial, kommentierte: "Millennial freut sich, mitteilen zu können, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für den neuen Hafen in Mayumba im Gange ist und der Baubeginn noch in diesem Jahr erfolgen soll. Die Entwicklung eines neuen Hafens in Mayumba wird das Risiko für unser Kaliprojekt Banio erheblich verringern und ihm möglicherweise einen einfachen Zugang zu den Kalimärkten im gesamten Atlantik und darüber hinaus verschaffen. Nur sehr wenige Kaliprojekte haben einen einfachen Zugang zu Häfen, und dies ist ein Wendepunkt für Millennial Potash und bestätigt unsere Ansicht, dass wir das richtige Projekt am richtigen Ort zur richtigen Zeit entwickeln. Wir freuen uns auf den Beginn der Bauarbeiten für den neuen Hafen im Jahr 2023."

Das Programm Grande Mayumba, das den Bau des Hafens vorsieht, ist ein Joint Venture zwischen der Republik Gabun und der African Conservation Development Group (siehe https://afcondev.com/grande-mayumba) zur nachhaltigen Entwicklung des südlichen Gabun, einschließlich des Hafens in Mayumba. Eine von AFCONDEV in Auftrag gegebene Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für den Bau von Phase 1 des neuen Hafens in Mayumba ist im Gange und stellt einen wichtigen Schritt in Richtung Baubeginn dar. Der Hafen soll die nachhaltige Entwicklung des Mayumba-Gebiets durch die Schaffung von Industrie und Arbeitsplätzen in der Region und durch die Bereitstellung von Exportlogistik für die Industrie im gesamten Süden des Landes unterstützen. Mit dem Programm Grande Mayumba und anderen Initiativen unterstützt die gabunische Regierung die Entwicklung in der Region nachdrücklich. Der strategische Plan der gabunischen Regierung zielt darauf ab, die Möglichkeiten in der Region zu fördern, einschließlich der Entwicklung eines Tiefseehafens, der industriellen Entwicklung, des Bergbaus, der nachhaltigen Landwirtschaft und des Ökotourismus.