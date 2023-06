Maverick etabliert Präsenz in Kanadas „Electric Avenue“ mit dem Erwerb des Lithiumprojekts Northwind Lake im Nordwesten von Ontario

Vancouver, British Columbia – 21. Juni 2023 / IRW-Press / – CDN Maverick Capital Corp. („Maverick“ oder das „Unternehmen“) (CSE: CDN; OTCQB: AXVEF; Frankfurt: 338B) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit bestimmten unabhängigen Verkäufern (die „Verkäufer“) eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb eines Mineralkonzessionsgebiets (die „Kaufvereinbarung“) abgeschlossen hat, welcher zufolge es den Erwerb des Konzessionsgebiets Northwind Lake beabsichtigt. Northwind Lake ist ein Lithiumpegmatit-Explorationsprojekt im Lithiumgebiet Electric Avenue, das sich etwa 10 km nordnordwestlich der Lithiumlagerstätte PAK von Frontier Lithium Inc. (TSX.V: FL) im Bergbaugebiet Red Lake (Ontario) befindet. Die Lithiumlagerstätte PAK enthält einige der höchstgradigen lithiumhaltigen Pegmatite Nordamerikas. Die Lagerstätte PAK verfügt über eine Mineralressource in den Kategorien „nachgewiesen“, „angedeutet“ und „vermutet“ im Umfang von 9,3 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 2,06 % Li2O und beherbergt seltenes Spodumen in technischer bzw. Keramikqualität mit geringem Eisengehalt (unter 0,1 % Fe2O3)*. Dieses Gebiet hat sich aufgrund der Vorkommen von kritischen Mineralen den Namen „Electric Avenue“ erworben.

*Siehe NI 43-101-konformer technischer Bericht von Fronteer Lithium für das Konzessionsgebiet PAK - PAK, Bergbaurevier Red Lake vom April 2021. Das Unternehmen weist darauf hin, dass Ergebnisse, die auf nahegelegenen Konzessionsgebieten erzielt wurden, nicht unbedingt auf das Vorkommen einer ähnlichen Mineralisierung oder vergleichbarer geologischer Merkmale auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen lassen.

„Mit dieser Akquisition wird Maverick sein Standbein im Lithiumbereich ausbauen und vom Enthusiasmus für lokale Lieferketten profitieren, einem der grundlegenden Faktoren für den Lithiummarkt. Insbesondere Ontario stellt immer mehr Mittel zur Verfügung, um die Provinz laut Greg Rickford, dem Minister für Energy, Northern Development and Mines, zur ‚ersten Adresse‘ zu machen. Wir hoffen, an dieser dynamischen Entwicklung teilhaben zu können. Mit unserem zunehmend vielfältigen, aber strategischen Projektportfolio sind wir einzigartig positioniert, um uns an die innovative und fortschrittliche Landschaft der Lithiumerschließung und -produktion anzupassen und dabei stets im Einklang mit den Interessen unserer Aktionäre zu handeln“, so Adam Cegielski, CEO von Maverick.