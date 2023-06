Ein positiver Analystenkommentar der Schweizer Großbank UBS ließ die Adidas-Aktie im heutigen Handelsverlauf bis nahe an seine aktuellen Jahreshochs hochschnellen. Ökonomen stuften den Titel von „Neutral“ auf „Buy“ hoch und haben zeitgleich das Kursziel von 148,40 auf 216,00 Euro angehoben.

Positive Aussichten

Um das gewünschte Aufwärtspotenzial in Richtung 191,20 und darüber glatt 200,00 Euro bei Adidas freizusetzen, bedarf es Wochenschlusskurse mindestens oberhalb eines Niveaus von 179,62 Euro. Nur in diesem Fall könnte ein letztes Aufbäumen der Adidas-Aktie gelingen, anderenfalls müssten sich Investoren schon bald auf eine größere Konsolidierung vom gegenwärtigen Niveau aus einstellen. Diese könnte auf 172,66 Euro abwärts reichen, darunter auf die zentrale Unterstützung um 165,00 Euro. Nur zu einem nachhaltigen Trendbruch sollte es nicht mehr kommen, weil dies eine längere Konsolidierungsphase in Richtung des EMA 200 nach sich ziehen würde.

Adidas AG (Tageschart in Euro) Tendenz: