Bremen (ots) - Die hkk Krankenkasse (Handelskrankenkasse) veröffentlichte am

Dienstag ihren Geschäftsbericht ( http://www.hkk.de/geschaeftsbericht ) für das

Jahr 2022. Im vergangenen Jahr konnte die hkk erneut ein zweistelliges

prozentuales Wachstum verzeichnen und überschritt Ende des Jahres erstmals die

Schwelle von 900.000 Versicherten. Dieses Wachstum wurde maßgeblich durch das

unverändert attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis der hkk beeinflusst:

herausragende Leistungen und Services zu einem besonders günstigen Beitragssatz.



Beitragsvorteil bleibt erhalten





Mit einem Beitragssatz von aktuell 15,58 Prozent (inklusive 0,98 ProzentZusatzbeitrag) zählt die hkk bereits zum neunten Mal in Folge zu den günstigstenbundesweit wählbaren Krankenkassen. Im Vergleich zu einer teuren Krankenkassekönnen hkk-Mitglieder je nach Verdiensthöhe bis zu 245 Euro pro Jahr einsparen."Auch in den nächsten Jahren wird der Beitragssatz der hkk überdurchschnittlichattraktiv bleiben", so Michael Lempe, Vorstand der hkk.Jahresergebnis 2022Ein Grund hierfür liegt in der langfristigen Finanzstärke der hkk: So hat diehkk im Geschäftsjahr 2022 einen Überschuss von 30,3 Millionen Euroerwirtschaftet. Die Einnahmen betrugen rund 2,58 Milliarden Euro - diesentspricht einem Anstieg von 6,3 Prozent je Versicherten gegenüber dem Vorjahr.Die Ausgaben lagen bei 2,55 Milliarden Euro und sind gegenüber dem Vorjahr nurdeswegen um 4,6 Prozent je Versicherten gesunken, weil den Krankenkassen 2021von der Bundesregierung eine außergewöhnliche Vermögensabführung auferlegtworden war.Das Finanzvolumen der hkk insgesamt stieg auf rund 3,3 Milliarden Euro - davonrund 2,58 Milliarden Euro für die Kranken- und 731 Millionen Euro für diePflegeversicherung.Leistungsausgaben 2022Die Leistungsausgaben lagen 2022 bei 2,45 Milliarden Euro - dies entsprichteinem absoluten Anstieg um 327 Millionen Euro - und hatten damit einen Anteilvon 96,2 Prozent an den Gesamtausgaben. Insgesamt sind die Leistungsausgaben umdurchschnittlich 4,2 Prozent je Versicherten gestiegen. Größter Kostenfaktorwaren - wie im Jahr zuvor - die Krankenhausbehandlungen, welche um 5,3 Prozentje Versicherten wuchsen. Auch die Aufwendungen für Arzneimittel erhöhten sich uminsgesamt 3,3 Prozent je Versicherten. "Dies liegt zum einen an hochpreisigenMarktneueinführungen für Arzneimittel - insbesondere in der Krebstherapie",erklärt Dr. Cornelius Erbe, Bereichsleiter Versorgungsmanagement. "Aber auch anden insgesamt gestiegenen Verordnungsmengen."Die Kosten für zahnärztliche Behandlungen stiegen unter anderem wegen einer