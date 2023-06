America Unlimited rechnet mit sinkenden Preisen für USA-Reisen / Preise für Mietwagen gehen bereits wieder zurück / Nachfrage wird zunehmend unabhängig vom Dollarkurs (FOTO)

Hannover (ots) - Timo Kohlenberg, Geschäftsführer von America Unlimited, geht

davon aus, dass die zuletzt deutlich gestiegenen Preise für Urlaub in den USA

spätestens zum Jahresende wieder fallen werden. Der Chef des

Nordamerika-Spezialisten rechnet mit Preisrückgängen von bis zu 15 Prozent.

Erste Hinweise darauf gäbe es bereits heute, sagt Kohlenberg. So sei der Zenit

bei den zuletzt um das zweieinhalbfache gestiegenen Mietwagen-Preisen bereits

überschritten. Die Preise für Autos und Wohnmobile seien schon jetzt wieder

leicht rückläufig.



Unterm Strich waren die Kosten für Urlaubsreisen in den USA in den letzten

eineinhalb Jahren seit Wiederöffnung der Grenzen laut Einschätzung von America

Unlimited um rund ein Drittel gestiegen. "Preistreiber sind neben Mietwagen und

Wohnmobilen vor allem Regionen mit hohem Freizeitwert wie Nationalparks und

Küstengebiete, sagt Kohlenberg, "während die Preise für Städteurlaub aufgrund

fehlender Geschäftsreisender stabil geblieben sind".