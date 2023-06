Seite 2 ► Seite 1 von 3

St. Gallen (ots) - Die Gallus-Gruppe (https://www.gallus-group.com/) , eineTochtergesellschaft der Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG), ist dasführende Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und Vertrieb vonkonventionellen und digitalen schmalbahnigen Rollendruckmaschinen mitAusrichtung auf den Etiketten- und Verpackungsdruck. Heute feiert die Gruppe ihr100-jähriges Jubiläum mit der Eröffnung eines neuen Innovationszentrums imschweizerischen St. Gallen - des Gallus Experience Center, das als zentraleAnlaufstelle für Kunden, Branchenexperten, Stakeholders und die allgemeineÖffentlichkeit dient und die digitale Transformation im Markt weitervorantreiben wird. Zudem begleiten drei Produktneuvorstellungen dasFirmenjubiläum: das HEIDELBERG Customer Portal, die neue volldigitaleEtikettendruckmaschine Gallus One mit Converting und ein Digital-Upgrade dererfolgreichen Gallus ECS 340.Das neue Gallus Experience Center wird im Rahmen der " Gallus Experience Days(https://www.gallus-group.com/gallus/events/gallus-experience-days) " Kunden undInteressenten von einigen der weltweit führenden Druckereien undWeiterverarbeitungsunternehmen sowie Partner und Markenhersteller empfangen. DasCenter widmet sich der " digitalen Transformation " der Etiketten- undSchmalbahnindustrie und will den künftigen Erfolg der Branche durch dieFörderung der Zusammenarbeit unterstützen, um damit auch Innovation undNachhaltigkeit voranzutreiben. Hersteller, Zulieferer, Weiterverarbeiter,Drucker und Markenhersteller sind eingeladen, die neue Einrichtung zu nutzen,neue Technologien zu testen und zu entwickeln und mehr über das technologischeÖkosystem zu erfahren. Darüber hinaus wird Gallus die Einrichtung nutzen, umeigene konventionelle, hybride und digitale Produkte, Software und cloudbasierteLösungen, Maschinen der nächsten Generation, und Technologien von Zulieferern zupräsentieren."Gemeinsam feiern wir das das 100-jährige Jubiläum von Gallus und HEIDELBERGfreut sich, diese Woche an der Seite des Gallus-Teams zu stehen - vereint, ineiner Unternehmensgruppe. Gemeinsam sind wir noch stärker und verfolgen einenklaren Wachstumsplan für die Zukunft", kommentiert Dr. Ludwin Monz, CEO vonHEIDELBERG. "Da Etiketten und Verpackungen mittlerweile 50 Prozent desGesamtumsatzes der HEIDELBERG Gruppe ausmachen, spielen die neuen digitalen undautomatisierten Lösungen, die Gallus heute vorstellt, eine wichtige Rolle fürdie Zukunft von HEIDELBERG. Damit ist Gallus eine wichtige Säule in derWachstumsstrategie des Unternehmens, und wir setzen uns mehr denn je für seine