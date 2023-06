HOCKENHEIM/WOLFSBURG - Der Volkswagen-Konzern will in den kommenden Jahren den Aufwand für Sachinvestitionen sowie Forschung und Entwicklung spürbar senken. Die Investitionsquote soll bis 2027 auf unter 11 Prozent des Umsatzes sinken, wie der Dax -Konzern am Mittwoch anlässlich eines Investorentages in Hockenheim mitteilte. Für dieses Jahr haben die Wolfsburger noch einen Anteil von 14,5 Prozent der Erlöse für Investitionsausgaben eingeplant.

FRANKFURT - Die Lufthansa hat für ihren Geschäftsreisedienstleister AirPlus einen Käufer gefunden. Die Stockholmer SEB Kort Bank werde die Tochter für rund 450 Millionen Euro übernehmen, teilte die Fluggesellschaft am Mittwoch in Frankfurt mit. Der Verkauf soll im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen werden. Bedingung hierfür seien entsprechende externe Genehmigungen, vor allem von verschiedenen Finanzaufsichtsbehörden. Lufthansa hatte den Verkauf ihres Geschäftsreisedienstleisters schon länger geplant, aber zwischenzeitlich auf Eis gelegt.

ROUNDUP: Post-Konkurrent Fedex spürt Nachfrageschwäche

MEMPHIS - Eine schwächere Nachfrage und steigende Kosten haben beim Post-Konkurrenten Fedex im vierten Geschäftsquartal auf die Bilanz gedrückt. Im bereits laufenden, neuen Geschäftsjahr sollen Kosteneinsparungen wieder für Auftrieb sorgen. Die Aktie gab am Mittwoch vorbörslich um 2,9 Prozent nach.

ROUNDUP: Wegen Auto-Digitalprodukts - Kartellamt mahnt Google-Mutter ab

BONN - Deutschlands oberste Wettbewerbshüter verschärfen ihre Gangart gegen Google . Man beabsichtige, dem Technologieunternehmen bei seinen Google Automotive Services "verschiedene wettbewerbsgefährdende Verhaltensweisen" zu untersagen, teilte das Bundeskartellamt am Mittwoch in Bonn mit. Ein entsprechendes Schreiben habe man an Google Deutschland und den Mutterkonzern Alphabet geschickt. Es geht um ein Produktbündel aus dem Kartendienst Google Maps, einer Version des App-Stores Google Play und dem Sprachassistenten Google Assistant - diese Produkte werden für Infotainmentsysteme für Autos genutzt, dies mit dem Android-Betriebssystem von Google.

ROUNDUP: Flughafenverband: Aktuelle Reisesaison wird deutlich besser laufen

FRANKFURT - Kurz vor Beginn der Sommerreisewelle sind Vertreter von Flughäfen und Reisebranche zuversichtlich, dass sich ein Flugchaos wie im vergangenen Jahr so nicht wiederholt. Nach Angaben des Flughafenverbandes ADV wurden an Flughäfen unter anderem Prozesse verbessert und Mitarbeiter angeworben. Die aktuelle Reisesaison werde deutlich besser laufen, aber die Bewältigung der Stoßzeiten werde je nach Flughafen und Prozessstelle fordernd sein, erwartet ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel.

Aareal Bank: Probleme im US-Büromarkt könnten Risikovorsorge erhöhen

FRANKFURT/WIESBADEN - Probleme im US-Büromarkt könnten die Aareal Bank im laufenden Jahr zu höheren Rücklagen für mögliche Kreditausfälle zwingen. Die Lage im Markt für Büroimmobilien in den USA sei im Moment "eher dunkelgrau", sagte der Vorstandsvorsitzende des Gewerbeimmobilienfinanzierers, Jochen Klösges, am Dienstagabend im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten.

AIR SHOW: Flugzeugfinanzierer Avolon will 20 Airbus A330neo bestellen

LE BOURGET - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat am dritten Tag der Paris Air Show einen weiteren Großauftrag an Land gezogen. Der Flugzeugfinanzierer Avolon habe einen Vorvertrag über 20 Exemplare des Großraumjets A330neo unterschrieben, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch auf der weltgrößten Luftfahrtmesse in Le Bourget vor den Toren der französischen Hauptstadt mit. Die Auslieferung solle im Jahr 2026 beginnen.

China verlängert Steuervergünstigungen für neue Elektroautos bis 2027

PEKING - China hat die Steuererleichterungen für Verbraucher für den Kauf neuer Elektroautos teils bis 2027 verlängert. Der Schritt wurde am Mittwoch in Peking bekannt gegeben. Er folgt auf eine Reihe von Schritten, um den Verkauf und die Produktion im weltgrößten Markt für E-Fahrzeuge anzukurbeln. Bereits Mitte Juni hatte Chinas Handelsministerium eine Kampagne gestartet, um die Einführung von Elektroautos insbesondere auf dem Lande zu fördern. Gleichzeitig riefen der Staatsrat und andere Behörden dazu auf, den Absatz von Autos zu stabilisieren und eine Ladeinfrastruktur aufzubauen.

SGL Carbon begibt neue Wandelschuldverschreibung - Großaktionärin hat Interesse

WIESBADEN - SGL Carbon verschafft sich durch eine Wandelanleihe im Wert von etwa 120 Millionen Euro frische finanzielle Mittel. Unter anderem aus diesem Erlös will der Kohlefaserspezialist eine bestehende Anleihe, die im Jahr 2024 fällig wird, refinanzieren. Zudem solle die Bruttoverschuldung des Konzerns gesenkt werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Wiesbaden mit. Die SGL-Aktie gab am Morgen vorbörslich auf die Nachricht deutlich nach

Weitere Meldungen



-Hanfmesse: Cannabis-Branche bereitet sich auf Legalisierung vor -EU-Länder einigen sich auf Position für besseren Schutz von Medien -ROUNDUP: Verband: Nach Start des Deutschlandtickets ist Ausbau des ÖPNV nötig -Trend zum E-Bike treibt Europas Fahrradbranche an

-Mehrere Standorte für mögliche Rheinmetall-Ansiedlung im Spiel -Autozulieferer Allgaier stellt Insolvenzantrag

-Acea: Fast eine Million Neuzulassungen auf dem EU-Automarkt im Mai -Ex-Autoboss Ghosn verklagt Nissan auf eine Milliarde Dollar°

