Calibre meldet positive höhergradige oberflächennahe Bohrungen in ihrer Goldmine Pan, Nevada

Vancouver, B.C. - 21. Juni 2023: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das "Unternehmen" oder "Calibre" https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining- ...) freut sich, die Untersuchungsergebnisse des Bohrprogramms 2023 zur Entdeckung, Abgrenzung und Ressourcenerweiterung in der Nähe der Mine Pan ("Pan"), die sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet, bekannt zu geben, das auf dem produktiven Goldtrend Battle Mountain - Eureka in Nevada liegt. Die Ergebnisse des Ziels Palomino, das sich unmittelbar südlich des Tagebaubetriebs befindet, weisen auf höhere Gehalte hin, als sie in der Mine Pan in der aktuellen Mineralressource nachgewiesen wurden. Es besteht nun das Potenzial, die Unzen der Ressource, den Gehalt und das Vertrauen südlich der Mine Pan erheblich zu steigern. Die Lagerstätte Palomino ist in südöstlicher Richtung und in geringer Tiefe weiterhin offen.

Zu den Highlights des Palomino-Ziels gehören:

- 3,84 g/t Au auf 15,2 Metern, einschließlich 4,19 g/t Au auf 13,7 Metern in Bohrloch PR23-026;

- 2,08 g/t Au auf 27,4 Metern, einschließlich 2,67 g/t Au auf 19,8 Metern in Bohrloch PR23-058;

- 2,02 g/t Au auf 27,4 Metern, einschließlich 2,19 g/t Au auf 24,4 Metern in Bohrloch PR23-030;

- 1,89 g/t Au auf 12,2 Metern, einschließlich 2,45 g/t Au auf 9,1 Metern in Bohrloch PR23-062;

- 1,15 g/t Au auf 15,2 Metern, einschließlich 2,44 g/t Au auf 3,1 Metern in Bohrloch PR23-036;

- 1,09 g/t Au auf 25,9 Metern in Bohrloch PR23-034;

- 1,02 g/t Au über 27,4 Meter, einschließlich 1,18 g/t Au über 13,7 g/t Au in Bohrloch PR23-037; und

- Alle Bohrziele befinden sich nahe der Oberfläche in oxidiertem Kalkstein.

Hinweis: Alle Bohrlöcher wurden in einem Winkel von -45 bis -90 Grad gebohrt, wobei die Azimute so gewählt wurden, dass die anvisierten Strukturen so nahe wie möglich an der Senkrechten durchschnitten werden. Einige Bohrlöcher und Abschnitte, über die hier berichtet wird, haben die Mineralisierung nicht senkrecht durchschnitten und stellen keine exakten "wahren Mächtigkeiten" dar.