US-Anleihen starten mit Verlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,21 Prozent auf 113,08 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Treasuries stieg im Gegenzug auf 3,76 Prozent.

US-Notenbankchef Jerome Powell bekräftigte vor dem Repräsentantenhaus die Aussicht auf weitere Zinsanhebungen. Nahezu alle Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses FOMC rechneten bis zum Jahresende mit höheren Leitzinsen, erklärte Powell. Ein solches Bild hatte sich bereits vor einer Woche ergeben, als die Fed erstmals seit mehr als einem Jahr eine Zinspause einlegte. Zugleich signalisierten neue Projektionen der Währungshüter weiter steigende Zinsen.

Im Handelsverlauf könnten weitere Äußerungen von Powell für Bewegung sorgen. Die halbjährlichen Ausschussanhörungen vor Repräsentantenhaus und Senat - letztere findet am Donnerstag statt - ziehen sich in der Regel über mehrere Stunden hin. Die Parlamentarier und Senatoren können in dieser Zeit Fragen an den Fed-Chef richten./bgf/la/nas