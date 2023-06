Atradius-Umfrage zeigt Osteuropäische Unternehmen erwarten sinkende Gewinne trotz steigender Umsätze

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Das große Bedenken, das in einer Umfrage von

Unternehmen in Osteuropa zum Ausdruck gebracht wird, stellt eine potenzielle

Bedrohung für die Rentabilität im kommenden Jahr dar. Obwohl durch die Erholung

der Verbraucher- und Geschäftsnachfrage ein Umsatzanstieg erwartet wird, sind

viele Unternehmen aufgrund des anhaltenden Drucks auf ihre Kostenstrukturen

unsicher, dass dies zu besseren Gewinnen führen wird, trotz der allmählichen

Abschwächung der Inflation. Während 55 % der befragten Unternehmen angeben, dass

sie einen Umsatzanstieg erwarten, erwarten nur 39 % einen Anstieg der Gewinne in

den kommenden Monaten.



Diese unsichere Stimmung wird durch die beträchtliche Sorge verstärkt, dass für

Unternehmen aufgrund einer erwarteten Verschlechterung des

Kundenzahlungsverhaltens im B2B-Handel höhere Kosten für das

Kreditrisikomanagement anfallen werden. Unternehmen in ganz Osteuropa

berichteten, dass diese Kosten damit zusammenhängen, mehr Zeit und Ressourcen

für die Eintreibung überfälliger Rechnungen sowie die Stärkung der

Kreditkontrollprozesse aufwenden zu müssen. Sie sagten, eine solche

Kostenerhöhung würde die Rentabilität weiter senken und den Geschäftsbetrieb

behindern.