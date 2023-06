Laut Vermögensberater Diese 3 Gründe sprechen klar gegen ETFs (FOTO)

Krefeld (ots) - ETFs oder Exchange Traded Funds erfreuen sich seit einigen

Jahren einer regen Beliebtheit unter Börsianern. Das verwundert nicht, bieten

sie doch eine breite Diversifikation bei niedrigen Kosten. Gleichzeitig stellt

sich die Frage: Halten die passiven Fonds wirklich, was sie versprechen?



"ETFs bringen grundsätzlich eine zuverlässige Rendite. Jedoch werden sie von

Privatanlegern oft vollkommen falsch genutzt. Dadurch können die Sparer mit

ihnen auch Verluste einfahren, was gerne verschwiegen wird", erklärt Andree

Breuer. Er ist seit über 30 Jahren erfolgreich in der Finanzbranche tätig.

Nachfolgend beleuchtet er drei Gründe, die klar gegen die populären ETFs

sprechen.