NEW YORK (dpa-AFX) - Aussagen aus einer Rede des US-Notenbankpräsidenten haben am Mittwoch die US-Börsen leicht belastet. Jerome Powell, der an diesem Tag vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses spricht, bekräftigte, dass die Zeichen bis Ende des Jahres auf weiter steigende Leitzinsen wiesen. Es werde "lange dauern", die Inflation auf das gewünschte Ziel von 2 Prozent zu senken.

