Millionen Abrufe für 'Black Mirror' innerhalb weniger Tage

LONDON (dpa-AFX) - Die derzeit kritisch diskutierte sechste Staffel der dystopischen Anthologie-Serie "Black Mirror" hat nach Netflix -Angaben in den ersten vier Tagen schon 11,3 Millionen Abrufe weltweit erlebt (58,7 Millionen geschaute Stunden geteilt durch Laufzeit von 5 Stunden und 12 Minuten). Das geht aus den wöchentlich veröffentlichten Top Ten der Netflix-Serien hervor. Sie verzeichnen die neue Staffel auf Platz zwei global (für die Woche 12. bis 18. Juni), obwohl die fünf Episoden erst am 15. Juni online gingen.

Die Serie schaffte es demnach in 91 Ländern in die Serien-Top-10, darunter auch in Deutschland. Nummer eins war die Serie unter anderem in den USA, Kanada und Frankreich sowie in der Türkei und in der Ukraine.