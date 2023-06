Ökologischer Hausbau lohnt sich / Nachhaltigkeit und Energieeffizienz bei WeberHaus im Fokus (FOTO)

Rheinau-Linx (ots) - Für Familien ist der Bau eines Eigenheims weiterhin der

Lebenstraum schlechthin. Der Sparda Bank-Studie "Wohnen in Deutschland 2023"

zufolge wünschen sich 74 Prozent der Menschen in Deutschland eine eigene

Immobilie. Besonders der Bau eines nachhaltigen und energieeffizienten Hauses

streben viele Bauherren an. WeberHaus, einer der führenden Fertighaushersteller

Deutschlands, nimmt diese Entwicklung zum Anlass, um seine innovativen Lösungen

in diesem Bereich hervorzuheben.



Die Studie zeigt deutlich, dass der Wunsch nach einem Eigenheim in der

Bevölkerung nach wie vor sehr präsent ist. Mit steigendem Umweltbewusstsein

rückt auch die Nachhaltigkeit in den Fokus. Seit der Firmengründung 1960 bietet

WeberHaus seinen Kunden Fertighäuser, die höchsten ökologischen Standards

entsprechen. Durch die Verwendung nachhaltiger Baustoffe, den Einsatz

erneuerbarer Energien und modernster Technologien bei der Gebäudehülle ÖvoNatur

Therm gewährleistet das Familienunternehmen eine umweltfreundliche und

ressourcenschonende Bauweise.