Der Solargenerator 2000 Plus (Solar Generator 2000 Plus) von Jackery erhält im Zuge der SEAL Awards des Jahres 2023 die hochkarätige Auszeichnung „SEAL Sustainable Product Award 2023" - eine Auszeichnung für umweltfreundliche Produkte

Den SEAL Sustainable Products Award zu erhalten ist eine weltweit anerkannte Ehre, denn die Auszeichnung zeichnet Produkte und Dienstleistungen mit herausragenden Eigenschaften in Bezug auf deren Umweltfreundlichkeit aus. Jedes Jahr führt die Organisation „SEAL Awards" einen strengen Bewertungsprozess durch, um Unternehmen und Produkte zu finden und zu ehren, die Umweltfreundlichkeit, Verantwortung für die Umwelt und soziale Verantwortung priorisieren.

FREMONT, Kalifornien, 21. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Jackery , ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich innovativer tragbarer Stromversorgung und Lösungen für erneuerbare Energie im Außenbereich, gibt mit Freude bekannt, dass der Solargenerator 2000 Plus von Jackery mit dem angesehenen SEAL Sustainable Product Award des Jahres 2023 ausgezeichnet wurde. Diese hochkarätige Auszeichnung unterstreicht das Engagement von Jackery, umweltfreundliche Energielösungen anzubieten, wodurch Privatpersonen auch ermöglicht wird, zu einer umweltfreundlicheren Zukunft beizutragen.

Bei dem Jackery SG 2000 Plus handelt es sich um einen revolutionären Solargenerator, der die Kraft der Sonne nutzt, um saubere und erneuerbare Energie für verschiedene Einsatzbereiche bereitzustellen. Dieser fortschrittliche Generator ist mit Hochleistungs-IBC-Solarmodulen und einem langlebigen LiFePO4-Akku ausgestattet und bietet eine zuverlässige und umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen, benzinbetriebenen Stromaggregaten.

„Wir fühlen uns geehrt, den SEAL Sustainable Product Award 2023 für unseren SG 2000 Plus erhalten zu haben", so Lara Luo, Leiterin der Abteilung für Markenbildung bei Jackery. „Wir bei Jackery setzen auf die Kraft der Innovation, um positive Veränderungen zu bewirken. Diese Anerkennung unterstreicht unser Engagement für die Entwicklung umweltfreundlicher und tragbarer Energielösungen, die es Einzelpersonen ermöglichen, erneuerbare Energie zu nutzen und somit ihren CO₂-Fußabdruck zu reduzieren".

Der Jackery SG 2000 Plus ist eine hervorragende Wahl für alle, die sich gerne im Freien aufhalten, die sich eine Rückversicherung für die Stromversorgung zu Hause wünschen, die Notfallvorsorgevorkehrungen treffen und Abenteuer außerhalb des Stromnetzes erleben möchten. Durch die vielseitigen AC-, DC- und USB-Anschlüsse sind zahlreiche Anschlussoptionen verschiedene elektronische Geräte vorhanden. Dadurch stellt das Gerät eine Komplettlösung für die Stromversorgung in jeder beliebigen Situation dar. Der leicht transportierbare Generator wurde auf benutzerfreundlich ausgelegt, ist leicht zu bedienen und bietet eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.

Als umweltfreundlich orientiertes Energieunternehmen hat sich Jackery dem Ziel verschrieben, die Auswirkungen des Unternehmens auf die Umwelt zu reduzieren und den weltweiten Wechsel auf erneuerbare Energiequellen zu unterstützen. Die mit dem Erhalt des SEAL Sustainable Product Award 2023 einhergehende Anerkennung ist ein Beweis für das Engagement von Jackery für die Entwicklung hochmoderner Produkte, die Umweltfreundlichkeit priorisieren, ohne Kompromisse bei der Leistung oder beim Komfort zu machen.

Um weitere Informationen über den Solargenerator 2000 Plus von Jackery und andere innovative Lösungen tragbare Stromversorgung zu erhalten, besuchen Sie bitte Jackery DE und folgen Sie dem Unternehmen auf Facebook , Instagram , Twitter , YouTube und Tiktok .

