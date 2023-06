Mammotion präsentierte auf der spoga+gafa2023 die revolutionären Rasenmähroboter der LUBA-AWD-Serie

Die größte Garten- und Lifestyle-Messe der Welt, die spoga+gafa2023, fand vom 18. bis 20. Juni 2023 in Köln, Deutschland, statt. Mammotion stellte zum ersten Mal die komplette LUBA-AWD-Serie aus. Die LUBA-AWD-Serie umfasst 3 Modelle des hochmodernen Rasenmähroboters, der mit seiner Spitzentechnologie und Innovation hohe Wellen schlägt. Die Besucher konnten sich aus erster Hand einen Überblick über die Produktpalette verschaffen, einschließlich Produktbesichtigungen und Vorführungen.

KÖLN, Deutschland, 21. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Mammotion – ein Pionier im Bereich elektrischer Roboterlösungen für den Außenbereich – hat kürzlich an der spoga+gafa2023 teilgenommen, um seine kabellose Roboterrasenmäher-Serie LUBA AWD vorzustellen.

Die LUBA-AWD-Serie von Mammotion, die kürzlich bei den Plus X Awards 2023 als „Best Brand" und „Best Product of the Year" ausgezeichnet wurde, ist der erste und einzige kabellose Rasenmähroboter, der Rasenflächen von bis zu 5000 m² mit einem Gefälle von bis zu 75 % bearbeiten kann. Mit seiner schnellen Einrichtung, dem Allradantrieb, dem Multizonen-Management, der intelligenten App-Steuerung und der Hindernisvermeidung kann er mithilfe einer App ganz einfach Karten erstellen und mit cm-Genauigkeit navigieren. LUBA kann unebenes Gelände überqueren, ohne festzustecken, und liefert einen perfekten Rasen ohne, dass man selbst Hand anlegen muss.

„Wir haben uns gefreut, zur spoga+gafa zurückzukehren, um unsere neu erweiterte LUBA-AWD-Serie vorzustellen." Said Jidong Wei, CEO von Mammotion. „Wir sind stolz darauf, dass wir an der Spitze dieser sich entwickelnden Branche stehen und unser Sortiment das erste auf dem Markt ist, das ein so komplexes Gelände wie Rasen bearbeitet."

Die LUBA-AWD-Serie ist online in den USA, Deutschland und anderen Ländern zu einem UVP von 2899 € für LUBA AWD 5000, 2499 € für LUBA AWD 3000 und 1999 € für LUBA AWD 1000 erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.mammotion.com.

Informationen zu Mammotion

Mammotion wurde im Januar 2022 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, durch innovative Outdoor-Roboterlösungen einen intelligenteren und qualitativ hochwertigen umweltfreundlichen Lebensstil zu schaffen. Die Kernmitglieder des Teams kommen von weltweit führenden Robotik- und UAV-Unternehmen, haben Erfahrung mit fortschrittlichen chassisbasierten Robotiklösungen und selbstfahrenden Algorithmen. Mammotion bietet Robotiklösungen der nächsten Generation für Profis und Verbraucher. Die Produkte sind in über 20 Ländern in Nordamerika und Europa erhältlich.

