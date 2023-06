Grünen-Chefin Lang sieht Fortschritte beim Klimaschutz

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang bescheinigt der Ampel-Koalition aus Grünen, SPD und FDP "wichtige Schritte beim Klimaschutz". So sollten mit der Reform des Straßenverkehrsgesetzes Umwelt-, Klima- und Gesundheitsschutz als Ziele verankert werden, was Ländern und Kommunen mehr Handlungsspielraum verschaffe, sagte Lang am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Zuvor hatte das Kabinett der Reform zugestimmt. Sie soll Erleichterungen für Kommunen bringen, zum Beispiel neue Busspuren oder Tempo-30-Zonen einzurichten. Länder und Kommunen könnten künftig schneller und flexibler auf die besonderen Anforderungen vor Ort reagieren, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP).